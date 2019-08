Un nouveau centre d’essais R&D pour renforcer la fiabilité des véhicules de Tesla

L’avenir de Tesla passera bel et bien par la voiture autonome. Ces voitures devraient à termes effectuer un nombre bien plus important de kilomètres que nos actuels modèles, du fait de leur potentielle utilisation partagée. Un défi pour la fiabilité des voitures à long terme.

La firme d’Elon Musk l’a bien compris. Elle, qui souhaite aujourd’hui pouvoir créer des batteries de voitures électriques pouvant tenir plus d’un million de miles (1.600.000 kilomètres). Pour ce faire, Tesla serait en phase de reconvertir un gigantesque entrepôt à Fremont, en Californie. Un pôle, pour renforcer la fiabilité de véhicules et technologies.

Un centre de R&D supplémentaire et un espace dédié aux essais

Tesla possède son siège social à Palo Alto, en Californie. Mais la plupart de ses bâtiments se situent à Fremont, où se présente notamment une usine. Une adresse qui pourrait accueillir dans l’avenir un nouvel espace, stratégique à la marque dans ses recherches et développement.

Nos confrères d’Electrek ont ainsi pu s’accaparer d’un plan, provenant de Tesla, d’un entrepôt en pleine reconversion. Appartenant à la marque de voiture électrique depuis quelque temps, il servait par le passé de simple entrepôt. Demain, il pourrait devenir un centre de recherche et développement permettant de renforcer la fiabilité des technologies actuellement en préparation.

Des systèmes autonomes à la longévité des batteries, le lieu pourrait s’avérer déterminant pour l’avenir de la marque. Du développement de ses voitures, mais également de son prochain camion, 250 employés travailleraient sur le lieu.

Tesla embauche, et dévoile l’importance du nouveau bâtiment R&D

Depuis quelque temps, la rubrique de recrutement du site de Tesla propose différents postes susceptibles de venir alimenter l’activité de ce nouveau lieu. Selon Electrek, Tesla compterait mettre 100 employés sur la partie R&D du bâtiment, et 146 employés pour l’espace d’essais.

Dans les descriptions des différents postes, nous pouvons en apprendre plus sur les activités de ce nouveau centre.

Pour le poste de « technicien en ingénierie de fiabilité dans les systèmes de stockage et de suralimentation en énergie », Tesla mentionne : « L’équipe de fiabilité énergétique de Tesla recherche un technicien compétent et motivé pour soutenir le développement de nouveaux produits énergétiques et de suralimentation. Le travail principal se situe dans notre laboratoire bien équipé, qui consiste à construire, à débogguer et à tester nos divers systèmes et composants électroniques, à batteries et thermiques. »

Mais l’ancien entrepôt devrait également devenir stratégique pour les essais des technologies autonomes. Pour tous les équipements de sécurité d’urgence, tel que le freinage d’urgence, l’espace fermé – à l’abri des regards – du bâtiment pourrait permettre de réaliser une partie du développement.

D’ailleurs, le poste proposé par conséquent mentionne qu’en « tant que membre de l’équipe de test d’ingénierie de Tesla, vous prendrez en charge les tests de niveau de fiabilité et de durabilité effectués en interne et dans des laboratoires de test externes. L’objectif principal de ce rôle est de maintenir et d’assurer des performances sûres et fiables des véhicules testés et de réaliser des tests de fiabilité du véhicule, conformément aux procédures d’essai de Tesla », avant d’ajouter que « le candidat retenu à ce poste doit avoir une vaste expérience en maintenance et en tests automobiles ». Affaire à suivre.