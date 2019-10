Un nouveau Lex Luthor chez DC Comics ?

Il y a quelques années, on avait découvert avec surprise Jesse Eisenberg campant un très surprenant Lex Luthor dans Batman v Superman : Dawn of Justice ou encore Justice League. L’acteur avait su saisir en partie l’essence d’un de nos méchants favoris de chez DC Comics, mais l’avait transformé en une sorte de de Joker 2.0, quelque peu déconcertant. Dans une courte scène à la fin de Justice League, il annonçait les prémices d’une équipe de super-méchants, une « Injustice League of America ». Plus de deux ans plus tard, ce projet semble avoir disparu des radars dans un panorama DC Comcis déjà très peu clair. Après le très bon film sur le Joker, Jesse Eisenberg ne devrait pas faire son retour dans le DCEU.

Jesse Eisenberg passe à autre chose

Jesse Eisenberg, qui a aussi incarné Mark Zuckerberg dans The Social Network, vient, dans une interview à la presse américaine de répondre à la question d’un éventuel retour. Alors qu’il est en pleine tournée promotionnelle pour la suite de Zombieland, ce rôle ne semble clairement plus faire partie de ses priorités. Alors que son partenaire à l’écran, Woody Harrelson était interrogé sur son rôle de Carnage dans Venom, Jesse Eisenberg a fait une comparaison peu flatteuse.

Il a en effet estimé que le film de son collègue serait du genre où vont les gens alors que le sien serait plutôt dans… son salon. Une formulation plutôt alambiquée, à découvrir ci-dessous en vidéo.

En clair, il ne compte pas revenir dans le DCEU. Certes, Aquaman, Wonder Woman ou the Joker ont prouvé qu’il y avait du potentiel. Mais cela ne devrait pas inclure Jesse Eisenberg. Après tout, alors que Ben Affleck est parti et que Henry Cavill devrait le suivre, ce ne serait guère surprenant. Reste à savoir qui le remplacera.