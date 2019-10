Un nouveau smartphone chez Huawei… avec des applications et service Google ?

Google de retour chez Huawei ?

Vous le savez sans doute, Huawei n’a plus la cote depuis quelques semaines maintenant aux Etats-Unis, et le géant chinois a ainsi du se passer des services de Google pour ses récents Mate 30 et Mate 30 Pro. Cela n’empêche pas Huawei d’officialiser de nouveaux terminaux, dont ce Huawei Nova 5T qui arrive prochainement en boutiques… avec des applications et services Google à bord !

En effet, le smartphone a été lancé en août en Chine, avant la prononciation de l’embargo, et n’est donc pas sujet au ban de Google. De cette manière, le smartphone peut tout à fait utiliser des applications proposées par le géant de Mountain View, comme YouTube, Gmail, Maps ou encore Google Photos, sans oublier bien sûr un accès complet à la boutique PlayStore.

Un cousin du Honor 20

Un Huawei Nova 5T qui rappelle évidemment un autre smartphone… à savoir le Honor 20 Pro. Le smartphone signé Huawei dispose en effet d’un look identique, mais aussi d’une fiche technique très similaire avec un large écran 6,2″, un capteur d’empreintes digitales sur le côté, un écran poinçonné, un processeur Kirin 980…

On y retrouve aussi une caméra frontale 32 mégapixels, ainsi qu’un quatuor de capteurs à l’arrière. La section photo sera composée d’un capteur principale de 48 mégapixels, d’un second capteur grand-angle 16 mégapixels, ainsi que d’un capteur macro 2 mégapixels et d’un capteur bokeh 2 mégapixels.

De son côté, le Honor 20 Pro dispose d’un capteur téléobjectif de 8 mégapixels. Le smartphone signé Huawei devrait également être proposé avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 3 750 mAh.

Ce « nouveau » Huawei Nova 5T sera disponible dans le courant du mois de novembre en boutiques, avec un tarif qui devrait avoisiner les 499 dollars outre-Atlantique. Un nouveau smartphone entrée de gamme pour Huawei donc, à l’instar du Huawei P Smart 2019 que nous testions il y a quelques mois sur Presse-Citron, et qui sera également disponible en France.