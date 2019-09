Avec le Mate 30 Pro, Huawei redevient le roi de la photo

Il y a une semaine, Huawei a levé le voile sur son nouveau smartphone haut de gamme : le Mate 30 et le Mate 30 Pro. Ces deux smartphones, bien qu’ils aient des arguments très convaincants, ont un handicap. À cause des sanctions américaines, Huawei ne peut pas préinstaller les services de Google, dont le Play Store, sur ces modèles. Ce handicap (on peut toujours installer ces applications nous-mêmes) pourrait néanmoins être compensé par l’excellente qualité des photos prises par ces appareils, en particulier sur le Mate 30 Pro. Ce modèle, le plus cher des deux, est équipé de 4 capteurs sur le dos : deux caméras de 40 mégapixels (f/1.8 et f/1.6), une caméra téléphoto de 8 mégapixels, ainsi qu’un capteur 3D pour mesurer la profondeur. A cette configuration impressionnante s’ajoute la capacité du traitement du processeur Kirin 990 développé par le constructeur.

On s’y attendait

Le laboratoire DXOMark, la référence dans l’industrie, vient de tester le Huawei Mate 30 Pro. Et à l’issue de ces tests, le labo a accordé une note moyenne (photo et vidéo) de 121.

Aucun autre smartphone n’a obtenu cette note. De ce fait, à l’heure actuelle, le Mate 30 Pro serait le meilleur smartphone pour la capture d’images, d’après le classement de DXOMark.

Derrière le Mate 30 Pro, on retrouve la version 5G du Galaxy Note 10+, qui est relégué à la seconde place, puis un autre smartphone Huawei : le P30 Pro.

D’après les conclusions du laboratoire, le Huawei Mate 30 Pro ne montre aucune réelle faiblesse. Néanmoins, si Huawei a pu montrer son savoir-faire particulier dans le domaine de la photo, en qui concerne la vidéo, l’appareil ne bat pas le Galaxy Note 10+ 5G de Samsung.

Sur le classement des caméras pour les selfies (oui, il y a un classement spécial pour les selfies), le Huawei Mate 30 Pro est aussi (loin) derrière le Note 10+ 5G.

On notera que le laboratoire DXOMark n’a pas encore noté l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, ni l’iPhone 11 Pro Max.