Un nouvel iPad Air avec un processeur A13 ?

Si Apple a déjà dévoilé ses nouveaux iPad Pro, certains fans attendent toujours que la firme de Cupertino présente de nouveaux modèles plus abordables. Les rumeurs au sujet de ces futurs appareils arrivent progressivement sur la toile.

Récemment, le site BGR, qui relaie Digitimes, a évoqué une nouvelle rumeur selon laquelle Apple s’apprête actuellement à lancer un nouveau modèle d’iPad Air. Ce modèle équipé d’un écran de 10,8 pouces aurait le même esprit que l’iPhone SE 2020 : un appareil relativement abordable, mais qui est doté d’un processeur puissant.

Ainsi, le prochain iPad Air serait équipé du processeur A13 que l’on trouve aussi sur l’iPhone 11 et sur l’iPhone SE 2020. La firme de Cupertino pourrait aussi équiper cette nouvelle tablette d’une prise USB-C (comme l’iPad Pro) à la place de la prise Lighning. L’appareil pourrait aussi avoir des bordures plus fines. Mais on ne sait pas si ce nouvel iPad Air aura un bouton d’accueil et un Touch ID, ou bien si celui-ci utilisera la reconnaissance faciale.

Étant donné qu’Apple n’évoque jamais ses produits en cours de développement, pour le moment, aucune indication officielle ne suggère que la firme est bien en train de développer l’appareil décrit par ces rumeurs. Cependant, celles-ci corroborent de précédentes sources qui indiquaient que la firme s’apprêterait à lancer un modèle avec un écran de 10,8 pouces. En ce qui concerne la présentation, il serait possible que celle-ci se fasse lors de la keynote du mois de septembre, durant laquelle la firme de Cupertino devrait également présenter ses prochains iPhone (qui devraient être les premiers iPhone 5G).

2020, une année charnière pour Apple ?

Malgré la pandémie, 2020 devrait être une année spéciale pour Apple. Cette année, Apple est de retour sur le marché des smartphones milieu de gamme avec l’iPhone SE 2020. La firme devrait dévoiler ses premiers smartphones 5G avant la fin de l’année. De plus, celle-ci va aussi commencer sa transition des processeurs Intel vers les processeurs Apple Silicon (basées sur les technologies Arm) pour les Macs. Cette transition permettra à Apple de proposer des ordinateurs plus performants, mais qui ne consomment pas trop d’énergie. De plus, les ordinateurs qui utiliseront les processeurs Apple Silicon seront aussi plus proches, au niveau de l’architecture, des iPhone et des iPad. De ce fait, ces machines pourront lancer des applications iOS comme s’il s’agissait d’applications natives.