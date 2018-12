Un smartphone OnePlus en 5G doté d’un Snapdragon 855 dès mai 2019

LE PDG de OnePlus a confirmé que l’entreprise allait commercialiser un smartphone compatible 5G dès le mois de mai 2019. Il ne s’agira pas d’une variante du OnePlus 7.

Un OnePlus en 5G dès le mois de mai

OnePlus et Samsung ont tout deux annoncé, lors du discours sur le processeur Snapdragon 855, qu’ils comptaient fabriquer un smartphone fonctionnant avec la 5G. C’est cependant OnePlus qui devrait être le premier à franchir le pas en sortant un téléphone dès le premier semestre 2019. Les deux constructeurs assurent, par ailleurs, qu’ils vont bien proposer un smartphone incluant un puissant Snapdragon 855 sous le capot, comme les rumeurs le laissaient entendre.

Lors du discours sur le Snapdragon 855, Pete Paul, le PDG de OnePlus a déclaré : « Avec Qualcomm et nos partenaires opérateurs, nous allons proposer l’un des premiers smartphones 5G au premier semestre de 2019. Il sera équipé du chipset Snapdragon 855 ». Ce n’est pourtant pas le processeur Snapdragon 855 qui propose des fonctionnalités de 5G, mais il s’appuiera sur un modem dédié nommé X50 qui ajoutera les fonctions 5G au terminal. Un peu plus tard, le patron de OnePlus s’est aventuré à préciser le mois de mai lorsque la question d’une échéance plus précise lui a été posée.

Ce ne sera pourtant pas un modèle OnePlus 7 qui proposera ces fonctions 5G, mais un téléphone différent. La raison évoquée est qu’en intégrant cette technologie dans un OnePlus 7, cela ferait bondir le prix de 200 à 300 dollars. Une différence trop importante pour les consommateurs.

Pas de démocratisation de la 5G avant 2020

Pete Paul a toutefois tenu à préciser qu’il n’espérait pas des ventes importantes de téléphones 5G dans le courant de l’année 2019. Et pour cause, le déploiement des réseaux 5G prend du temps et le patron de OnePlus estime que les premiers forfaits grand public en 5G n’arriveront que dans le courant de l’année 2020.

Il y a donc fort à parier que le prochain flagship du constructeur chinois, sans doute le OnePlus 8, sera directement équipé pour la 5G. Pour le fabriquant asiatique, le premier téléphone 5G à sortir l’an prochain sera un peu comme un ballon d’essai et fournira un précieux feedback pour la suite : « En se concentrant pour être l’une des premières entreprises à proposer un smartphone 5G, nos ingénieurs et notre équipe de développement peuvent commencer rapidement à trouver le meilleur moyen de développer un smartphone 5G premium sans compromis pour le design et l’expérience utilisateur ».