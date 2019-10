Under Armour conçoit un ensemble spécialement pour le tourisme spatial

Après la présentation des combinaisons dédiées aux astronautes de la NASA qui s’apprêtent à partir sur la Lune, place désormais au tourisme spatial. Oui, vous avez bien lu, dans quelques années le tourisme ne se concentrera pas seulement sur Terre, il sera aussi présent dans l’espace. Et comme le maillot de bain est primordial sur la Côte d’Azur, il faudra également prévoir une tenue adéquate pour se promener dans l’espace.

Cette semaine, Virgin Galactic, une entreprise spécialisée dans le tourisme spatial, a présenté une gamme de tenue conçue par Under Armour que les touristes porteront lors de leurs courts voyages dans l’espace suborbital. Cet ensemble de survêtements est composé d’une seconde peau de base, de vêtements par dessus, ainsi que d’une paire de chaussures. La tenue sera complétée par une combinaison d’entraînement, ainsi qu’un blouson en quantité limitée.

Des combinaisons uniques

Chaque personne qui optera pour Virgin Galactic recevra l’ensemble de ces tenues de manière personnalisée, un avantage pas négligeable pour un voyage qui coûte déjà 250 000 dollars. Même si les combinaisons pour les prochains astronautes qui marcheront sur la Lune ont été extrêmement améliorées, ces ensembles pour le tourisme spatial sont conçus pour que leurs porteurs restent confortables et en sécurité lorsqu’ils quittent leur siège et flottent dans la cabine. Pour y parvenir, Under Armour a conçu des ensembles fabriqués avec des tissus légers, avec des protections sur les coudes, les genoux et les pieds, au cas où les gens se cogneraient au cours de leur expérience en apesanteur.

Les clients auront même la possibilité de personnaliser leur équipement s’ils le souhaitent. Par exemple, ils peuvent ajouter des badges de nom et des drapeaux de leur pays d’origine. Il existe également des poches cachées où les clients peuvent ranger des objets personnels dans l’espace. D’après Virgin Galactic ces combinaisons ont été testées dans des conditions de laboratoire qui imitent l’environnement auquel ces touristes seront confrontés au cours de leur périple.