Une alternative à l’Apple Store transforme votre iPhone en GameBoy

Le projet du développeur Riley Testut vient d’être concrétisé. Son émulateur NES, SNES, Game Boy et récemment Nintendo DS vient d’être rendu accessible sur iPhone, de façon totalement gratuite et simple d’installation.

En faisant les choses en grand, le développeur spécialiste d’iOS a utilisé un dispositif proposé directement par Apple aux développeurs, afin que ces derniers puissent installer leur propre application sur leur iPhone. Mais de son côté, Riley Testut a imaginé son propre magasin d’application, qui ne vous demandera pas à « jailbreaker » votre smartphone.

A l’heure où Huawei investit plusieurs milliards de dollars pour inciter les développeurs à proposer leurs applications sur sa nouvelle plateforme de téléchargement AppGallery, le développeur Riley Testut a pu créer son propre magasin d’applications. Il s’appellera « AltStore », et ne sera pas réellement un concurrent direct au magasin d’application d’Apple.

Il s’agira plutôt d’une version améliorée de « Delta », un émulateur développé plus tôt par Riley Testut. Grâce à ce dernier, les smartphones pouvaient ainsi jouer à leurs anciens jeux préférés comme Mario Kart, directement depuis leur terminal. NES, SNES, N64, Game Boy Color ou encore Game Boy Advance et Nintendo DS, toutes ces anciennes consoles de jeu retrouvaient une seconde vie avec la migration de leurs programmes vers nos nouveaux terminaux tactiles.

L’AltStore permettra à Delta de pouvoir exporter plus simplement les jeux vers les iPhone, en procédant simplement par une installation d’un logiciel à l’aide d’un Mac ou d’un ordinateur Windows 10, afin de pouvoir recréer un magasin d’application sur les smartphones à la pomme, lançant les programmes ROM que vous aurez auparavant téléchargés.

Comme nous venons de vous le préciser, l’AltStore est en réalité une coquille vide en termes de proposition d’application, mise à part l’accès à l’émulateur Delta. Pour pouvoir profiter d’autres programmes, il faudra intégrer les logiciels auparavant téléchargés pour les intégrer à AltStore. Mais alors, pourquoi parlons-nous d’alternative à l’Apple Store et de la notion de magasin d’application ?

L’AltStore aura tout simplement le même rôle que l’Apple Store, à savoir celui de procéder à des mises à jour. Ici, on ne parle pas de nouvelles versions des programmes, n’étant plus tenus à jour depuis des années. Mais comme AltStore passe par des installations de programmes initialement prévus pour les développeurs avec leur propre application, une sécurité ordonne que tous les sept jours, le programme soit supprimé.

