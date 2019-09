Une application pour prendre d’incroyables photos de nuit

La qualité photo d’un smartphone demeure un critère primordial pour les clients. Cependant, plus les téléphones présentent de meilleures compétences, plus la demande évolue. Désormais, les adeptes de la photo via smartphone cherchent une qualité photo élevée aussi bien de jour que de nuit. Si le Pixel 3, le Note 10, ou bientôt l’iPhone 11 proposent un mode nuit très qualitatif, ce n’est pas forcément le cas chez les iPhone actuels.

NeuralCam, une application développée par Halcyon Products permet d’apporter à votre iPhone une bonne qualité photo dans l’obscurité. Si les derniers iPhone conservent d’excellentes qualités à la pénombre, dès la nuit tombée ce n’est plus la même chose. C’est là qu’entre en jeu NeuralCam, mais de quelle manière ? En fait, l’application s’inspire d’une technique de photographe très ancienne, qui consiste à prendre une série de photos puis de les empiler en tirant parti de toute la lumière possible de chacune d’entre elles. Ce processus s’effectue jusqu’à obtenir un cliché correctement éclairé.

Une technique ancestrale

Auparavant, les photographes devaient réaliser cette opération manuellement, une tâche très longue et fastidieuse. Il fallait installer son appareil photo sur un trépied afin d’éviter tous mouvements. Pour l’empilage, il fallait être équipé d’un logiciel d’édition. L’objectif premier de NeuralCam est d’automatiser complètement toutes ces étapes centralisées au sein d’une seule application. NeuralCam fonctionne parfaitement avec un sujet fixe, mais n’est pas encore très au point pour des sujets en mouvement.

Pour 9to5Mac, Ben Lovejoy a testé cette application. D’après les premiers clichés, on se rend compte que si la différence avec la caméra classique est flagrante, la photo n’est pas de très bonne qualité. C’est très peu contrasté, légèrement flou à cause de la compensation de mouvement, ce qui finit par rendre une image semblable à une peinture.

Ben Lovejoy explique que NeuralCam semble avoir sa propre méthode de mise au point, il déclare : « Il n’y a aucun moyen de savoir quelles astuces logicielles NeuralCam utilise, mais au fur et à mesure que vous le regardez se focaliser, il semble bien utiliser une méthode spécifique à l’application. »

NeuralCam est disponible à 2,99 dollars uniquement sur l’App Store. D’après 9to5Mac, il s’agirait d’une offre de lancement, cependant nous ne savons pas combien de temps va durer cette offre, et surtout combien coûtera l’application ensuite. Il est donc conseillé de se la procurer le plus rapidement possible.