Une assurance auto propose un mouchard GPS pour faire baisser ses primes

TomTom vient de conclure un partenariat avec une compagnie d’assurance britannique, qui module ses tarifs selon le comportement de conduite de l’automobiliste.

Le cauchemar des automobilistes, ou plutôt des chauffards, est-il en train de devenir réalité ?

La division Business Solutions de TomTom, le leader mondial du GPS, vient de conclure un partenariat technique avec Motaquote, une compagnie d’assurance britannique, qui permettra d’établir des contrats dont la prime sera calculée en fonction du comportement de conduite de l’automobiliste.

Le contrat « Fair Pay » sera souscrit sur la base du volontariat, et permettra aux clients assurés d’être récompensés par des primes réduites. Il ne s’agit donc pas de pénaliser les mauvais conducteurs mais de gratifier les bons, même si en creux le résultat est exactement le même. Selon ses initiateurs, la solution Fair Pay « permet aux conducteurs de contrôler leurs primes d’assurance en agissant directement sur leur propre comportement de conduite, plutôt que de subir des primes fixées en fonction des facteurs de risques tels que la zone géographique, le sexe, l’âge ou encore le type de véhicule. »

Les conducteurs qui souscriront à l’offre Fair Pay bénéficieront d’un système de navigation TomTom Pro 3100, spécialement conçu pour cette offre de service, ainsi que des fonctionnalités Active Driver Feedback et de l’accès aux services LIVE. Cela leur permettra notamment d’être alertés directement dès que leur comportement de conduite est considéré trop brutal par le mouchard, par exemple en virages ou dans les freinages. Ils bénéficient également de TomTom HD Traffic pour des informations en temps réel sur les conditions de circulation.

Emmenez votre courtier en promenade

Mais ce n’est pas tout, et c’est là que le système devient probablement quelque peu intrusif : les véhicules seront aussi équipés d’un boitier de géolocalisation TomTom afin d’enregistrer les événements et les habitudes de conduite du conducteur. Des informations qui seront accessibles en ligne directement par le souscripteur de l’offre ou envoyées automatiquement par email à son intention sous forme d’un tableau de bord personnalisé, regroupant l’ensemble des trajets parcourus et des données de comportement de conduite.

Donc maintenant, à condition que vous l’acceptiez bien sûr, votre agent d’assurance s’invitera à vos côtés dans votre auto, et vous dira comment il faut conduire. Une information qui pourrait bien faire le bonheur des hackers : non seulement ils vont pouvoir faire baisser leur prime d’assurance, mais ils gagnent en bonus un joli système TomTom installé gratuitement.

Notez cependant que ce type de dispositif de surveillance volontaire « pay as you drive » existe déjà, dans une forme moins sophistiquée, notamment avec les assurances au kilomètre.

Sinon, si vous voulez conduire tout en souplesse et douceur, vous sortez un petit billet de 100.000 et vous investissez dans la nouvelle Porsche 991, qui est équipée d’un G-mètre (oui, un accéléromètre, comme sur les smartphones) affichant accélérations latérales et longitudinales en temps réel sur un écran digital du tableau de bord. Le jeu consistera alors à faire le moins possible bouger la petite boule. Mais avec 400 chevaux sauvages dans le dos, il se peut que vous trouviez d’autres jeux…

(image : TomTom)