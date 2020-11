Une bonne nouvelle pour les fans de LG et de Motorola

Bien qu’ils soient complètement dépassés par Samsung, Apple, Huawei, et quelques marques chinoises, LG et Motorola sont des marques qui restent importantes, avec de nombreux fans. Motorola, par exemple, au lancement du système d’exploitation Android avec son smartphone DROID, arrivé sur le marché en 2009.

Et LG a déjà produit des smartphones Nexus pour Google. Ceux-ci étaient, à l’époque, des modèles de références pour l’écosystème.

Aujourd’hui, ni LG ni Motorola n’apparaissent sur les Top 5 des constructeurs qui sont publiés tous les trimestres. En revanche, LG et Motorola sont toujours sur le Top 10.

C’est ce qu’indique un article publié par nos confrères de PhoneArena, qui relaie un rapport d’Omdia sur les expéditions de smartphone durant le troisième trimestre 2020. Si le Top 5 de ce rapport est le même que le classement d’IDC, Omdia inclut les 10 plus importants constructeurs.

Motorola et LG dans le Top 10

Si le numéro un du trimestre, Samsung, a expédié 81,2 millions de smartphones (suivi de Huawei, Xiaomi, Apple et Vivo), Motorola a expédié 10,5 millions d’appareils et se positionne à la huitième place. LG est neuvième de ce classement, et a expédié 9,3 millions d’appareils. Les deux entreprises auraient une part de marché d’environ 3 %.

Le rapport d’Omdia met aussi en avant la capacité de rebond de chaque constructeur en comparant les expéditions du troisième trimestre avec celles du second trimestre. Et on peut constater, grâce à cela, que LG et Motorola ont vu leurs ventes augmenter.

Par rapport au second trimestre, les expéditions de Motorola ont augmenté de 41 %. Et les expéditions de LG ont augmenté de 38 %.

On notera par ailleurs que ces deux marques sont actuellement en train de remonter la pente progressivement. En 2019, LG s’est fixé un objectif de rendre sa division smartphones enfin profitable. LG essaie aussi de se distinguer grâce à des designs innovants.

Cette année, la marque coréenne a lancé le Wing, un smartphone avec deux écrans, dont l’un peut faire une rotation de 90° pour faire apparaitre le second écran. Et d’après les rumeurs, LG voudrait lancer son premier smartphone à écran enroulable en 2021.

Et Motorola, de son côté, a revu ses offres afin de proposer des appareils milieu de gamme abordables, mais avec de bonnes caractéristiques.

Sinon, grâce à ce Top 10 d’Omdia, on a également un meilleur aperçu du marché des smartphones. Par exemple, ce classement montre qu’actuellement, la marque Realme est déjà positionnée à la septième place, juste derrière Oppo. Durant le troisième trimestre, celle-ci aurait expédié 14,5 millions d’appareils.

Realme est une marque très récente. Mais celle-ci a su séduire les foules grâce à des smartphones abordables dont les caractéristiques sont très intéressantes.

Sinon, à la dixième place de ce classement, il y a Tecno, qui aurait expédié 6,7 millions de smartphones au troisième trimestre.