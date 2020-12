Une éclipse solaire totale a lieu aujourd’hui, voilà où et quand l’observer

Malheureusement l’éclipse solaire totale de ce 14 décembre n’aura pas lieu en métropole il faudra la suivre de manière indirecte, vers des lives YouTube, dont celui de la NASA qui a bien prévu de retransmettre l’évènement exceptionnel. Car les éclipses solaires totales n’arrivent pas tous les jours. La prochaine prévue en France n’arrivera qu’en 2081 ! D’ici là, une éclipse partielle « européenne » devrait toucher le Portugal, l’Espagne, et la France dans une moindre mesure en 2026.

En ce 14 décembre 2020, la Lune viendra donc plonger la Patagonie dans la nuit, alors qu’il sera midi, heure locale. Ce phénomène rare pourra être observer dans une grande partie de l’Amérique du Sud, au moins de façon partielle, et sur les côtes ouest de l’Afrique (Namibie, Angola). Pour les français, seuls les habitants de la Polynésie auront une chance d’apercevoir le voile noir venir couvrir le soleil dans la matinée. Les habitants de l’archipel du Gambier seront les mieux placés sur le territoire français pour suivre cette éclipse.

Les éclipses, théâtre de grandes observations

Concernant la métropole, le spectacle sera au rendez-vous à partir de 15 h 32 avec un apogée prévu pour 17 h 13 heure de Paris. Cette éclipse devrait donner une teinte violette au ciel, pendant les 2 minutes où la Lune viendra cacher les rayons solaires pour nous plonger dans l’obscurité. C’est aussi durant ces périodes d’obscurité soudaine que les scientifiques font des observations sur des astres proches du Soleil, comme Mercure.

Ces évènements sont en effet très appréciés des observateurs, amateurs ou non, car les éclipses permettent d’observer le ciel sans être gêné par la forte lumière du Soleil. Il y a plus d’un siècle, le 29 mai 1919, une éclipse totale au large des côtes du Gabon avait ainsi permis de prouver la véracité de la théorie de la relativité générale d’Einstein. L’absence de la lumière du Soleil avait permis d’étudier un amas d’étoiles, celui des Hyades, dont le rayonnement était décalé de 1,75 seconde d’arc, à cause de la gravité du Soleil. Ce décalage « apparent » est venu bouleverser notre compréhension de l’espace et de la physique moderne.

Qu’est-ce qu’une éclipse totale ?

Si aucune grande étude révolutionnaire n’est prévue pour aujourd’hui, il sera néanmoins possible d’observer le spectacle proposé par cette éclipse depuis les différents lives prévus pour l’occasion. Car l’évènement devrait se suffire à lui-même, les éclipses sont toujours des moments magnifiques à observer, bien que si vous le faites directement à l’œil nu, il soit fortement recommandé de mettre des lunettes spéciales. Durant la période d’obscurité, la pupille de l’œil humain se dilate pour capter le plus de lumière possible, et quand le Soleil réapparaît dans le ciel, il peut brûler la rétine.

Car une éclipse, ce n’est jamais qu’un alignement chanceux, entre la Lune, la Terre et le Soleil. Quand notre satellite est parfaitement placé, et à bonne distance, il vient cacher le Soleil au cours de sa révolution autour de la Terre. Mais ce phénomène est rare, à chaque passage de la Lune autour de la Terre, il n’y a pas d’éclipse. Car il faut que l’alignement soit parfait pour donner le moindre résultat, de plus, la distance entre la Terre et la Lune n’est pas toujours la même.

Pour avoir une éclipse totale, cette variable est aussi à prendre en compte. Si la Lune est trop éloignée de la Terre quand elle passe devant le Soleil, cette dernière viendra couvrir une partie de la lumière de l’astre seulement, ce sont des éclipses annulaires. Mais ces évènements sont très rares, en France, la prochaine est prévue pour 2059.

D’ici là, vous pouvez suivre l’éclipse totale d’aujourd’hui à partir de 15 h, heure française, sur le live de la NASA, juste ici.