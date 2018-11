Une entreprise promet de déverrouiller un iPhone ou n’importe quel smartphone

Un marché particulièrement réduit

C’est un marché très particulier et surtout qui vise avant tout les deux extrêmes de l’échiquier. Les voleurs et la police. Ce sont sans doute les deux qui ont le plus intérêt à vouloir débloquer un smartphone. Le reste des utilisateurs qui pourraient avoir besoin de ce genre de service est assez marginal.

On se souvient notamment de GrayKey qui proposait aux gouvernements et aux agences de sécurité américaines de déverrouiller un iPhone en utilisant une faille de la connexion USB. Un problème qui a depuis été réglé par Apple. Il faut dire que ce n’est pas vraiment l’idéal d’un point de vue de l’image de marque. Les autorités vont-elles pouvoir désormais se tourner vers DriveSavers en remplacement, alors qu’il y avait notamment de vraies difficultés à piéger Face ID, la perspective est séduisante.

Des preuves à fournir pour DriveSavers

L’entreprise propose une solution de déverrouillage qui est accessible au grand public. L’idée ? Pour 3 900 dollars (soit 3 400 euros environ), DriveSavers revendique pouvoir déverrouiller un iPhone et plus généralement, n’importe quel smartphone. Samsung, Apple, LG, Xiaomi, personne ne serait à l’abri.

Rassurez-vous toutefois, l’entreprise affirme dans un premier temps vouloir choisir ses clients. Si c’est celui de votre père qui est mort, cela sera plus facilement accepté que s’il est tombé du camion.

Surtout, faut-il prendre ces déclarations pour argent comptant ? Nos confrères de chez Numerama pointent à juste titre que l’entreprise ne dit pas grand chose sur l’aspect technologique permettant ces supposés exploits.

En utilisant une nouvelle technologie, nous avons atteint un taux de réussite de 100 % dans le déverrouillage de smartphone et la récupération de données, sur n’importe quel modèle, n’importe quel OS et avec des mots de passe complexes à 6 chiffres ou plus.

Peut-on vraiment y croire ? Difficile à dire puisque Apple mise sur une sécurité particulièrement renforcée avec l’impossibilité d’utiliser la force brute et un chiffrage complet pouvant être associé à un filtre biométrique. A moins que DriveSavers n’ait mis la main sur une faille commune à tous les constructeurs, on demande quand même à voir…

