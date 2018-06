Une exposition dans le métro pour découvrir l’histoire de Citroën

La station de métro Javel-André Citroën a été redécorée avec une frise qui retrace l’histoire de la marque aux chevrons.

Qui a dit que les transports en commun étaient en opposition avec la voiture ? Il arrive parfois que les deux se rejoignent, la prévue avec la station de métro Javel-André Citroën, nommée ainsi en 1959 pour rendre hommage au fondateur. Dans le cadre d’un partenariat avec la RATP, la station se met pour un temps aux couleurs de Citroën et offre aux utilisateurs un bon dans le temps pour découvrir l’histoire de la marque grâce à une immense fresque.

Tout a commencé en 1915

L’histoire de Citroën début en 1915, quand la marque aux chevrons met en place une usine dédiée à la production d’obus. Quatre ans plus tard, l’endroit sera transformé en société automobile et l’enseigne lance ainsi sa première voiture : la Type A, commercialisé entre juin 1919 et juillet 1921. Ce modèle était la première voiture produite en masse dans toute l’Europe. De nombreuses voitures se sont alors succédé à la production : la Traction, le Type H, le SM ainsi que la DS.

En 1958, le quai de Javel a pris le nom de la marque et est devenu le quai André Citroën. Un an plus tard, la station de métro de Javel sera renommée en « Javel-André Citroën ». En 1975, l’usine a dû quitter ce quartier situé dans le 15e arrondissement de Paris. Toute cette histoire est à redécouvrir à travers des photos et des frises dans la station Javel-André Citroën, finalement à jamais liée à l’histoire du constructeur automobile.

Un musée virtuel exposé dans la station Javel-André Citroën

En plus des panneaux d’information, trois écrans tactiles sont mis à la disposition des curieux qui souhaitent effectuer un voyage à travers le temps. Le site Citroën Origins y est accessible. Sorte de musée virtuel, la plateforme détaille les caractéristiques de chaque modèle conçu par Citroën. Le site offre une expérience immersive inédite avec des vues à 360 °, des anecdotes, des brochures d’époques, des sons spécifiques de klaxon, de moteur, etc.

Citroën Origins n’est pas disponible uniquement dans le métro mais aussi sur tous les supports numériques : smartphones, tablettes et ordinateurs.

