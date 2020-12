Une fois de plus, Facebook proteste contre une mise à jour d’Apple

Les relations entre Apple et Facebook sont extrêmement tendues et cela ne risque pas de s’améliorer. Pour rappel, Apple s’apprête actuellement à déployer une fonctionnalité d’iOS qui obligera les développeurs d’applications à demander le consentement de l’utilisateur avant d’accéder à l’IDFA ou Identifier for Advertising. Il s’agit d’un identifiant qui permet de cibler les publicités et sans celui-ci (si la plupart des utilisateurs d’iOS ne donnent pas leurs consentements), les publicités risquent d’être moins pertinentes.

Apple estime que les utilisateurs de sa plateforme ont le droit de choisir s’ils veulent donner accès à cet identifiant ou non. Mais de son côté, Facebook, dont le réseau d’annonceurs Audience Network sera impacté, proteste contre cette décision de la firme de Cupertino.

Outre l’impact sur les publicités, Facebook affirme en effet que cette mise à jour d’iOS, dont le déploiement sera reporté à l’année prochaine, pourrait affecter la reprise économique des PME. Il y a un mois, Mark Zuckerberg expliquait que « la publicité personnalisée aide les petites entreprises à trouver des clients, à développer leurs activités et à créer des emplois ».

« Les actions prévues par des sociétés de plateformes comme Apple pourraient avoir un effet négatif significatif sur les petites entreprises et la reprise économique en 2021 et au-delà », a aussi déclaré le patron de Facebook.

Nouveau motif de conflit : une mise à jour de l’App Store

En plus du conflit à propos de l’IDFA, Facebook proteste également contre une autre mise à jour qu’Apple compte déployer sur l’App Store. Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, Apple va demander aux développeurs d’applications de remplir un formulaire concernant le traitement des données personnelles.

Ce formulaire permet ensuite d’afficher un résumé qui permet aux utilisateurs de comprendre facilement quelles sont les données personnelles utilisées par l’application et comment ces données sont traitées. Il s’agit d’un équivalent des étiquettes nutritionnelles, mais pour les données personnelles utilisées par les applications.

Et récemment, WhatsApp a contesté cette mise à jour d’Apple. A priori, WhatsApp ne devrait pas avoir de problème avec ce système, étant donné qu’il s’agit d’une application qui chiffre de bout en bout toutes les communications, et qui n’utilise pas autant de données personnelles que les autres apps de Facebook.

Cependant, pour WhatsApp, ce nouveau système va désavantager son application vis-à-vis de l’app de messagerie d’Apple, qui est préinstallé sur l’iPhone. « Nous pensons que les libellés doivent être cohérents entre les applications propriétaires et tierces, et refléter les mesures fortes que les applications peuvent prendre pour protéger les informations privées des personnes », a indiqué un représentant de WhatsApp, cité par le site Axios.

« Bien que fournir aux gens des informations faciles à lire soit un bon début, nous pensons qu’il est important que les gens puissent comparer ces étiquettes » nutritionnelles pour la vie privée » des applications qu’ils téléchargent avec des applications préinstallées, comme iMessage », a aussi indiqué ce représentant.

WhatsApp a déjà soumis les informations nécessaires pour remplir l’étiquette de son application iOS. Mais d’après celui-ci, le système mis en place par Apple ne mettrait pas en lumière les efforts réalisés par les développeurs pour protéger les informations sensibles. « Bien que WhatsApp ne puisse pas voir les messages des gens ou l’emplacement précis, nous sommes bloqués en utilisant les mêmes grandes étiquettes avec les applications qui le font », regrette le représentant du service de messagerie.