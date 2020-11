Vie privée : Apple va exiger plus de transparence de la part des développeurs

L’un des moyens pour Apple de distinguer ses iPhone des smartphones utilisant Android est le discours selon lequel les données personnelles sont mieux protégées sur sa plateforme. Et chaque année, la firme propose de nouvelles fonctionnalités qui visent à renforcer cette protection.

Par exemple, cette année, avec iOS 14, Apple a prévu de lancer une nouveauté du système d’exploitation qui rend le ciblage des publicités plus compliqué sur l’iPhone. Comment ? Avec cette règle, les applications devront demander la permission de l’utilisateur avant d’accéder un outil appelé Identifier for Advertisers (IDFA) sans lequel le ciblage publicitaire devient difficile.

Finalement, l’application de cette règle a été retardée. Cependant, un autre changement sur l’App Store vise à mieux conscientiser les utilisateurs concernant les données collectées lorsqu’ils téléchargent une application, tout en obligeant les développeurs à être plus transparents.

Il s’agit d’une étiquette de confidentialité inspirée des étiquettes nutritionnelles qui sera affichée sur les pages des applications iOS et qui doit permettre à l’utilisateur de comprendre facilement quelles sont les données utilisées par l’app qu’il s’apprête à télécharger.

Par exemple, cette étiquette peut vous aider à comprendre que l’app peut utiliser vos contacts, votre géolocalisation et des identifiants pour vous suivre, tandis que des données comme les numéros de carte bancaire, l’historique ou vos achats sont directement liées à votre identité.

Apps will need to complete a questionnaire that results in the display of this "privacy nutrition label" at their App Store listing. #iOSprivacy pic.twitter.com/Qr4DXIPX2a

— Jules Polonetsky (@JulesPolonetsky) June 22, 2020