Une fois de plus, le YouTubeur le mieux payé de l’année a… 8 ans

En 2018, Ryan Kaji s’était déjà illustré parmi le classement des YouTubeurs les mieux payés au monde en se hissant à la première place avec des revenus de 22 millions de dollars. Cette année, le jeune asiatique se distingue de nouveau avec la première marche du podium. Il revendique des revenus de plus de 26 millions de dollars au cours de 2019. En comparaison, il gagnait 11 millions de dollars en 2017, ce qui le positionnait à la neuvième place du classement de Forbes.

Rappelons que Ryan a commencé à faire des vidéos sur YouTube alors qu’il était âgé de 3 ans seulement, sachant que sa chaîne a été lancée par ses parents en 2015. Aujourd’hui, le jeune garçon rassemble 22,9 millions d’abonnés à travers le monde sur sa chaîne Ryan’s World, pour 1 599 vidéos postées.

Celle-ci était initialement baptisée Ryan ToysReview, mais elle a changé de nom suite à une plainte d’une association de défense des consommateurs. Selon Truth in Advertising, la chaîne ne mettait pas toujours la mention sponsorisée qui est censé être obligatoire pour signaler que le créateur de contenu a été rémunéré par une marque pour mettre un produit ou une marque en avant. Les dernières vidéos semblent afficher le fait qu’il s’agit d’un contenu publicitaire, à l’exemple d’un récent contenu pour Colgate qui le précise en description.

Des rythmes de publications très élevés sur les chaînes YouTube des jeunes créateurs

Le rythme de publication de la chaîne Ryan’s World est actuellement d’une vidéo par jour, sachant que celles-ci durent entre 4 et 30 minutes, pour des moyennes d’environ 7 ou 20 minutes. Dans ses vidéos, Ryan teste principalement des jouets, dont il fait une critique, mais les contenus peuvent aussi porter sur des sujets plus vastes comme le recyclage ou la science (création des tsunamis, naissance des bactéries…).

Il est intéressant de constater que la chaîne Ryan’s World n’est pas la seule chaîne mettant en avant des enfants à faire partie de ce classement annuel. C’est la jeune russe Anastasia Radzinskaya qui se hisse effectivement à la troisième place cette année avec des revenus de 18 millions de dollars. Âgée de 5 ans, elle dispose des chaînes Funny Stacy et Like Nastya Vlog. Cette dernière rassemble plus de 42,4 millions d’abonnés pour 344 vidéos. Sur celle-ci, le rythme de publication est d’une vidéo tous les deux jours.

Une fois de plus, on peut donc voir que le rythme de publication est particulièrement soutenu, sachant que les YouTubeurs sont âgés de 8 et 5 ans. En comparaison, le premier YouTubeur de France, Squeezie, partage environ six vidéos par semaine sur sa chaîne qui regroupe 13,8 millions d’abonnés.

En France, les chaînes des enfants YouTubeurs posent question. Le ministère du travail se demande s’il s’agit d’une activité professionnelle en opposition avec les lois du travail pour les mineurs. Il s’agit également de trouver comment protéger des jeunes qui n’ont pas pu approuver en toute conscience le fait de partager leur image sur le web et de faire des partenariats avec des marques.

Pour information, c’est le groupe d’américains Dude Perfect qui se place 2e de ce classement avec 20 millions de dollars.