Une magnifique vidéo d’animation pour sensibiliser sur les dangers des barrages

Une entreprise de production et de commercialisation d’électricité canadienne a choisi de s’inspirer des comptines pour enfants pour sensibiliser à la sécurité lors des promenades en pleine nature.

Dans sa dernière campagne de sensibilisation, Ontario Power Generation, l’une des principales compagnies de production et de commercialisation d’électricité au Canada, rappelle les règles à respecter pour éviter les accidents lors des balades près des centrales hydroélectriques.

Plus on est loin, plus on est bien

En partenariat avec l’agence publicitaire The Hive Toronto, Ontario Power Generation veut sensibiliser les gens au danger des barrages. Dans ce court métrage, il met à contribution un personnage fictif nommé Dammy le castor pour diffuser le message et employer un ton dédramatisant.

Passionné de pêche, Dammy partait régulièrement avec sa famille pour pêcher dans les rivières. Malgré son expérience et savoir-faire, il rentrait toujours bredouille. Pendant des années, il a fait tout son possible pour attraper un gros poisson mais n’a jamais été en réussite. Un jour, il décide donc de se rapprocher des barrages et des centrales hydroélectriques pour augmenter sa chance. Pas de chance, la vague d’eau produite par ces installations a fait chavirer son petit bateau.

Restez à l’écart des barrages !

Pour Ontario Power Generation, ce court métrage inspiré des comptines pour enfants est un bon moyen de sensibiliser aux risques qui se présentent en pêchant à proximité des barrages. Son message cible en priorité les habitants de la région car ce sont ceux qui sont tentés de s’approcher de ces structures. Le risque est toutefois très important car une simple chute peut leur coûter la vie. D’après le président d’Ontario Power Generation, Mike Martelli, « plus d’un tiers de l’énergie produite par OPG provient de la production d’énergie renouvelable, et les niveaux de l’eau aux abords de ces installations peuvent changer rapidement. Ce qui rend ces cours d’eau dangereux pour la navigation, la pêche et la baignade ». Cette campagne de sensibilisation sera diffusée en ligne et une déclinaison print sera également réalisée pendant la saison estivale.

Petit détail amusant : si Dammy le castor peut nous faire penser au célèbre Père Castor et à ses nombreuses histoires, il est en réalité inspiré du Smoky Bear, la figure de prévention des risques d’incendie.

