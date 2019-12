Une multitude de nouveaux brevets officiels concernant la PS5

En cette fin d’année, les choses s’accélèrent autour de la next-gen. Entre les joueurs qui sont impatients d’avoir plus de nouvelles, des informations officielles. Et avec les constructeurs qui s’amusent de cela, multipliant les petits teasings comme Phil Spencer (patron Xbox) qui annonçait jouer à la Xbox Scarlett chez lui où Jim Ryan (président de Sony Interactive Entertainment Europe) qui annonçait dernièrement que la manette PS5 était en train d’être testée par les équipes de Sony actuellement.

Concernant les fans de PlayStation, pas une semaine ne passe sans que de nouveaux brevets ne soient publiés sur le Net au sujet de la PS5 ou de sa manette. Nouvelles preuves aujourd’hui avec trois nouveaux brevets.

Un accessoire de partage pour la DualShock 5 ?

Ce premier brevet provient de Let’s Go Digital qui montre un étrange appareil portable avec un écran. D’après l’analyse de Let’s Go Digital, il ne s’agirait pas d’un véritable appareil. Mais d’un leurre pour ne pas dévoiler le design de la manette de la PS5 servant simplement à expliquer la technologie de cette future manette PS5.

Cette manette pourrait donc être connectée par Bluetooth ou wifi à un autre appareil (comme un PC, une télévision, un smartphone), pour partager des informations comme de la musique, des images, des vidéos ou encore des fonctionnalités in-game. Le plus important dans ce brevet, c’est l’écran de cet appareil qui permet d’afficher des informations à l’utilisateur. Est-ce que cela signifierait que la manette PS5 verrait son pavé tactile remplacé par un mini écran ?

La fonction de partage toujours plus poussée ?

Toujours selon Let’s Go Digital, un nouveau brevet montre cette fois une nouvelle fonctionnalité de partage et de jeux multijoueurs. En effet, plusieurs joueurs pourraient ainsi se partager le contrôle d’un seul et même personnage. L’exemple juste au-dessus (avec pour la première fois la mention « DualShock 5 ») montre six joueurs en train de jouer à un jeu de combat.

Trois joueurs contrôlent un premier combattant et trois autres joueurs un second combattant. Un premier joueur pourrait contrôler les déplacements, un second les attaques et un troisième la protection. Une belle façon de rendre les jeux solos jouables à plusieurs pour rendre vos soirées un peu plus amusantes. Le paramètre des commandes et des joueurs se ferait par l’hôte de la partie locale (comme nous avons actuellement sur PS4).

L’idée est de rendre la partie encore plus folle avec un système de « tournante » où les rôles de chaque joueur changent à chaque tour. Le tout serait également possible en ligne !

Le jeu vidéo de basique et la VR ensemble sur PS5 ?

Le dernier brevet parle une nouvelle fois de réalité virtuelle. Un joueur « classique » pourra donc rejoindre un joueur VR, le temps d’une session en jouant via l’écran de la télévision.

Une nouvelle liste de brevets qui se rajoutent à la longue liste. On rappelle cependant que les brevets, bien qu’ils soient officiels et bien déposés par Sony, rien ne nous garantit que toutes les idées soient gardées pour les versions finales de la PS5 et de la DualShock 5.