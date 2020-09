Une Nintendo Switch en édition collector, à la sauce Fortnite, le 30 octobre

Lancée en mars 2017, la Nintendo Switch connait, comme chacun le sait, un succès commercial assez inouï, et accueillera bientôt une nouvelle compilation de jeux Super Mario, qui devrait elle aussi battre des records de ventes. Histoire de booster encore un peu plus les ventes de sa console, Nintendo a décidé de lancer un nouveau pack en édition limitée.

Un bundle collector Nintendo Switch Fortnite en édition limitée

Toutefois, pas de licence Nintendo au menu ici, mais l’incontournable… Fortnite. En effet, dès le 30 octobre prochain, il sera possible de mettre la main sur un nouveau bundle à l’effigie du jeu signé Epic Games. Il ne s’agira pas simplement d’une console standard, intégrant le jeu (ce qui a déjà été proposé par le passé), mais bien d’une console collector, redécorée à la sauce Fortnite.

Ainsi, dans le pack, l’heureux acheteur pourra retrouver une console dotée à l’arrière d’un design Fortnite unique, un joy-con jaune et un joy-con bleu exclusifs, sans oublier une station d’accueil elle aussi revisitée façon Fortnite. A cela s’ajoutera évidemment le jeu Fortnite, qui sera préinstallé dans la mémoire de la machine.

Un code de téléchargement pour le Pack Panthère sera également de la partie, et donnera accès à la tenue Panthère avec deux styles additionnels, à l’accessoire de dos Kit soyeux avec deux styles additionnels, et à la somme de 2000 V-bucks. « Depuis son lancement sur Nintendo Switch en juin 2018, Fortnite est devenu le jeu le plus téléchargé de tous les temps sur une console Nintendo en Europe. Chaque semaine, des millions de joueurs s’affrontent sur Fortnite aussi bien en mode téléviseur qu’en mode portable » explique Nintendo.

Du côté de chez Nintendo, on va évidemment assister bientôt à la bataille de la next-gen, qui va opposer la Xbox Series X de Microsoft à la PS5 de Sony, mais on pourrait dès le début de l’année 2021 venir (re)jouer les troubles-fêtes, avec une nouvelle Nintendo Switch Pro.