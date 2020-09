Une nouvelle loi russe pourrait plafonner les frais sur l’App Store

La bataille qui oppose Apple à Epic Games ne laisse personne indifférent. Pour rappel, début août, le studio de jeux vidéo a présenté un moyen de paiement direct avec -20 % de réduction afin d’encourager ses clients à télécharger le jeu en dehors de l’App Store et du Play Store. L’idée est d’éviter la commission de 30% récupérée par la firme de Cupertino, des frais qui sont depuis longtemps critiqués par les développeurs. Évidemment la manœuvre a fortement déplu à la marque à la pomme. L’affaire se joue maintenant devant les tribunaux et elle devrait durer encore plusieurs mois.

Apple et Google sont pointés du doigt pour leurs pratiques anticoncurrentielles

C’est dans ce contexte tumultueux qu’un parlementaire russe vient de déposer une proposition de loi sur le sujet ce mardi. Le texte entend réduire et plafonner la commission facturée par les deux géants de la Tech. Cette dernière ne pourrait désormais plus dépasser les 20 %.

En parallèle, Fedot Tumusov, le législateur à l’origine de cette idée, veut contraindre les vendeurs d’applications à reverser un tiers des frais récoltés à un fonds qui permettra de financer les formations des spécialistes en informatique. Cette législation doit aussi s’envisager comme une volonté de la Russie de venir en aide aux développeurs du pays.

Fedot Tumusov est revenu sur les réseaux sociaux sur les objectifs de sa proposition : « Réduire la commission et avoir la possibilité de proposer des produits aux utilisateurs est une opportunité de croissance pour les développeurs informatiques ».

Il sera intéressant de voir comment Apple et Google réagiront à cette initiative. Les deux entreprises sont en tout cas de plus en plus pointées du doigt à ce sujet. Leurs dirigeants, Tim Cook et Sundar Pichai ont justement été auditionnés fin juillet par le Congrès américain au sujet de possibles pratiques anticoncurrentielles.