Quels sujets pourraient être évoqués lors de l’audition historique des PDG de Facebook, Amazon, Apple et Google ?

En cette journée du mercredi 29 juillet 2020, les quatre CEO des GAFA vont être réunis pour la toute première fois de l’histoire devant la commission judiciaire du Congrès américain. Jeff Bezos (Amazon), pour qui c’est une première, Sundar Pichai (Alphabet), Tim Cook (Apple), et Mark Zuckerberg (Facebook) vont devoir répondre aux élus à propos de plusieurs sujets polémiques. À cause des conditions sanitaires compliquées liées à la pandémie de COVID-19, cette audition aura lieu en visioconférence.

Concernant les sujets traités, ils seront propres à chacun des 4 hommes et de leur entreprise. Toutefois, des sujets récurrents sont susceptibles de correspondre aux 4 sociétés. Notamment les abus de positions dominantes, qui sont des problématiques que l’on retrouve autant chez Google, Apple, Amazon ou Facebook. Un autre sujet brûlant pourrait être évoqué, il s’agit de la modération des réseaux sociaux à l’approche des élections présidentielles de novembre, aux États-Unis.

Suite à cette audition commune, un rapport sera rédigé et divers textes de loi pourront être publiés dans l’optique d’encadrer davantage les activités de ces entreprises omniprésentes dans notre quotidien.

Mark Zuckerberg, Facebook

M. Zuckerberg est un habitué de ce genre d’audition. Il a été vivement mis à contribution lors du scandale Cambridge Analytica en 2018. Par ailleurs, la justice américaine pourrait être amenée à se pencher sur les agissements du groupe Facebook qui détient WhatsApp et Instagram depuis 2014 et 2012 respectivement. Il est très souvent reproché à l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg de regrouper ses filiales. Suite à cette audition, M. Zuckerberg pourrait être forcé de marquer une frontière distincte entre ses services, afin que les utilisateurs puissent facilement profiter d’un service concurrent.

Par ailleurs, M. Zuckerberg devra très certainement répondre à des questions à propos de la décision de Facebook de ne pas modérer les posts du président américain, alors que Twitter n’a pas hésité à s’opposer aux déclarations de Donald Trump sur sa plateforme. Suite à cette décision, de nombreux annonceurs ont d’ailleurs retiré leurs comptes publicitaires pour montrer leur désaccord avec Facebook.

Jeff Bezos, Amazon

Si Mark Zuckerberg est un habitué de ce genre d’audition, Jeff Bezos lui est un novice et parlera devant le Congrès américain pour la première fois. Pour l’occasion, le Congrès a insisté pour M. Bezos se déplace en personne sans envoyer de porte-parole. Il y a de fortes chances pour que l’assemblée revienne sur une affaire accusant Amazon de voler les concept de vendeurs tiers sur sa marketplace, pour ensuite revendre ces produits bien moins cher avec la force de frappe d’Amazon. Depuis ces accusations, Amazon a ouvert une enquête interne pour savoir le fin mot de l’histoire.

Il est également important de préciser que les relations entre l’homme le plus riche du monde et Donald Trump sont assez tendues, puisque Jeff Bezos détient en plus d’Amazon le quotidien Washington Post, qui est loin d’être en accord avec la politique menée par le président américain.

Amazon est également au coeur d’une enquête antitrust (avec Google et Apple) concernant les pratiques mises en place avec son assistant vocal Amazon Alexa. La Commission européenne reproche à ces trois entreprises d’abuser de leur position dominante via leurs assistants vocaux.

Tim Cook, Apple

En 2011, à la mort de Steve Jobs, c’est Tim Cook qui reprend les rênes de la firme de Cupertino. Il est notamment reproché à Apple de pratiquer des actes anticoncurrentiels concernant l’App Store et iOS en général. Apple aurait tendance à privilégier des services comme Apple Music ou Safari aux utilisateurs d’un iPhone. D’ailleurs Spotify a porté plainte à ce sujet il y a quelques mois, auprès de la Commission européenne.

Des services comme Spotify ou encore Netflix s’oppose également aux pratiques d’Apple qui oblige ces services à payer des commissions. Contrairement à Jeff Bezos qui ne s’entend pas avec Donald Trump, Tim Cook lui se laisse volontiers se faire féliciter par le président américain lorsque la société investit dans de nouvelles usines aux États-Unis. Pour rappel, le président Trump est en conflit avec Huawei et plus globalement la Chine, les mesures qu’il a prises pour boycotter la technologie pourraient finalement avoir un impact sur les marques américaines comme Apple.

Sundar Pichai, Alphabet (Google)

Pour finir, Sundar Pichai, qui a créé et dirige la maison mère de Google depuis 2015, est également habitué de répondre aux interrogations en lien sa position ultra dominante. Que ce soit au niveau du Play Store, de Google Assistant et bien plus encore, la firme de Mountain View est bien souvent critiquée pour le manque de diversité de services proposés aux utilisateurs. Rien que ce matin nous écrivions à propos de la volonté de Google de devenir de plus en plus présent dans l’environnement Samsung en évinçant des services comme Bixby ou Galaxy Store.

Google est également très critiqué à propos de la publicité en ligne. Avec Facebook, Google est le leader incontesté dans ce domaine. Google veut mettre de la publicité de partout jusque dans Gmail, et même en dehors de ses services via sa régie DoubleClick. Comme Apple, ou Amazon, Google fait notamment les gros titres en Europe et détient l’amende record donnée par la Commission européenne.

Quoi qu’il en soit, nous ferons un résumé de cette audition historique dès lors que ces 4 chefs d’entreprise seront passés devant le Congrès.