Une nouvelle offre d’emploi révèle les ambitions de SpaceX au Texas

Les activités de SpaceX sont en plein essor depuis de longs mois déjà. L’entreprise spatiale fondée par Elon Musk collabore avec la NASA afin de développer une capsule dont l’objectif est de transporter des astronautes en direction de l’ISS (Station Spatiale Internationale). La société a récemment annoncé son premier succès après qu’elle ait été en mesure d’envoyer deux hommes sur cette dernière puis de les ramener sains et sauf sur Terre quelques semaines plus tard.

Dans ce contexte, SpaceX cherche également à développer le site de Boca Chica, au Texas (USA). Pour rappel, c’est sur place que la société se penche sur la conception et les tests de Starship, un énorme vaisseau spatial dont le prototype a réussi un premier test il y a quelques jours. L’appareil s’est envolé jusqu’à 150 mètres du sol pour un vol stationnaire avant de se poser sur le sol une minute plus tard.

Le journaliste Micheal Sheetz de CNBC a repéré une offre d’emploi de SpaceX dans laquelle l’entreprise indique être à la recherche d’un Resort Development Manager qui sera basé à Brownsville, une ville voisine de Boca Chica.

SpaceX is hiring a “Resort Development Manager” to develop the Boca Chica Village in Texas “into a 21st century Spaceport” and the company’s first resort. https://t.co/AEfUaCIVGr pic.twitter.com/rhJqq2rnIV

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 10, 2020