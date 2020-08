Silence sur les dates et prix des PS5 et Xbox Series X. Notre récit, leurs explications

Voilà deux ans que la next-gen est annoncée, mais toujours pas sorartie. PS5 et Xbox Series X, les deux plus importantes actualités jeu vidéo de l’année, ont suivi un véritable périple, et gardent encore le silence sur leurs prix et dates de lancement. Un récit aussi passionnant que frustrant, et l’occasion pour nous de revenir sur l’ensemble des prises de paroles de Sony et Microsoft depuis 2018.

E3 2018, Microsoft prépare les joueurs

Retour deux ans en arrière. Phil Spencer, patron de la branche Xbox chez Microsoft annonce sur la scène du salon de l’E3 que les équipes de Microsoft travaillent sur la remplaçante de la Xbox One. Les joueurs n’auront pas plus d’informations à cette époque. C’est désormais une réalité, après cinq années de bons et loyaux services, la gamme Xbox One composée de la version de base, de la Xbox One S et de la Xbox One X, entre dans son dernier cycle de vie.

Du côté de PlayStation, largement leader à l’époque (et encore plus aujourd’hui), il n’y avait aucun intérêt de parler next-gen. D’autant plus qu’en juin 2018, Sony avait encore de gros jeux en préparation pour sa PlayStation 4, avec Marvel’s Spider-Man, Death Stranding, Ghost of Tsushima et The Last Of Us Part.II.

Avec la génération compliquée de la Xbox One, Microsoft a dû réfléchir à une nouvelle stratégie, et dès 2017, Microsoft va commencer une importante campagne de rachat de studios. L’idée est de proposer davantage d’expériences aux joueurs, de nouvelles licences, mais également des jeux solos narratifs comme on peut retrouver sur PlayStation depuis plus de 20 ans, tout en gardant les jeux multijoueurs, chers aux cœurs des joueurs Xbox.

Face à une PS4 qui semble être sur le toit du monde, et avec l’arrivée en force de la Switch dès mars 2017 qui semble tout écraser sur son passage (et qui dépassera les ventes totales de la Xbox One en moins de 3 ans), il est dans l’intérêt de Microsoft d’être les premiers à conclure la génération pour lancer la suivante. Pourtant, cela ne sera pas le cas.

Avril 2019, Sony introduit la next-gen

En avril 2019, PlayStation lance officiellement la « next-gen PlayStation ». Mark Cerny, l’architecte de la PS4 accorde une interview au magazine Wired et dévoile les premières informations autour de la console. Processeur, carte graphique, compatibilité 4K… En cette journée du 16 avril 2019, nous étions en train de découvrir les premières informations officielles sur une console next-gen qui n’était pas attendue pour l’année en cours.

En ayant annoncé son absence à l’E3, tous les regards se tournaient donc du côté de Microsoft qui était attendu au tournant pour faire une annonce tonitruante. Ce ne sera pas vraiment le cas.

C’est au milieu de la conférence Xbox E3 de 2019 que Phil Spencer annonce officiellement l’arrivée de Project Scarlett pour la fin d’année 2020. Désormais c’est une certitude, la next-gen du côté de chez Xbox est bien lancée avec une première date. Il ne reste plus qu’un an et demi aux joueurs à patienter.

Mais cette annonce était bien timide de la part de Microsoft. Après six ans difficiles, il était temps pour la société de sortir les crocs et de proposer une communication plus agressive. Et beaucoup ne comprendront pas pourquoi la firme de Redmond n’a pas profité de l’E3 et de l’absence de Sony pour frapper encore plus fort. Beaucoup en ont tenu rigueur à Microsoft. Beaucoup les ont condamnés trop vite. En réalité, les équipes de Phil Spencer étaient seulement en train de nous attirer dans leur piège.

De son côté, Sony confirmera le nom officiel de la PS5 le 8 octobre 2019 et dévoilera les premières informations au sujet de la manette qui promet d’être une grande révolution. La confirmation du nom de la machine peut paraître anodine, mais entre avril 2019 et le 8 octobre 2019, aucun porte-parole de Sony n’emploiera les termes « PS5 » ou « PlayStation 5 » pour parler de la console. À chaque fois que des prises de paroles seront réalisées (principalement pour répondre à des questions), Sony emploiera l’expression « Next-Gen PlayStation ». Laissant ainsi penser que la nouvelle console pourrait ne pas être la fameuse « numéro 5 ».

Mais non, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, confirmera officiellement le nom PlayStation 5 par la suite, et Sony recollera au score en dévoilant lui aussi une période de sortie. Le rendez-vous est pris, pour la fin d’année 2020. Un nouveau duel au sommet entre la nouvelle PlayStation et la nouvelle Xbox, comme en 2013.

Game Awards 2019 – Le coup de maître de Microsoft

Six longs mois passeront depuis l’E3, et malgré de nombreux espoirs lors de la Gamescom (août 2019), du Tokyo Game Show (septembre 2019) et même de la Paris Games Week (octobre 2019), Microsoft ne communiquera pas sur sa future console. Sony ne fera pas grand-chose non plus en se contentant de la prise de parole de Jim Ryan. Même pour les 25 ans de la marque PlayStation, le 3 décembre 2019, Sony préféra mettre en avant les anciennes consoles plutôt que son avenir.

Comme tous les ans, le producteur Geoff Keighley donnait rendez-vous aux joueurs et aux professionnels de l’industrie du jeu vidéo à Los Angeles pour les Game Awards. Une cérémonie qui peut être comparée aux Oscars, mais pour le jeu vidéo. Le genre de soirée de plus de trois heures où il est possible d’assister à l’annonce de nouveaux jeux, et à la remise de nombreux prix pour récompenser les meilleurs programmes (le fameux « GOTY », pour « Game of the Year »), les meilleurs studios, et les meilleures personnalités de l’industrie du jeu vidéo durant l’année écoulée.

Mais en 2019, tout ne va vraiment pas se dérouler comme prévu. En introduction du show, une vidéo se lance, et devant des millions de joueurs à travers le monde, mais également toute une grande partie de l’industrie du jeu vidéo, la Xbox Series X est annoncée. Un moment complètement imprévu dont même les organisateurs n’étaient pas au courant étant donné que Phil Spencer avait répétait un faux discours lors des répétitions pour être certain de ne pas faire leaker cette annonce. La surprise était totale et l’effet était quant à lui maximal.

2020, entre imprévus et rebondissements

Une véritable surprise lors des Game Awards. Personne ne l’avait vu venir, un sentiment tellement plaisant d’être surpris à ce point. À l’heure ou les leaks et les teasings trop poussés nous gâchent le plaisir des annonces incroyables, Microsoft réussissait son coup de maître. La fin d’année 2019 nous laissera un peu de répit, pour préparer à vivre une année 2020 exceptionnelle sous le signe de la next-gen. Avec des conférences, des shows, des prises de paroles, des previews… Une année de fête que les joueurs attendent impatiemment. Car après tout, le lancement d’une nouvelle génération de console n’arrive pas tous les ans.

Dès le début de l’année 2020, Sony contre-attaque au CES de Las Vegas. Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, monte sur scène pendant la conférence Sony. En seulement cinq petites minutes il va réussir à placer le logo de la PS5 et confirmer que de nouvelles informations allaient arriver tout au long de l’année. La sortie quant à elle, se précisait pour la période des fêtes de fin d’année.

Un logo prévisible, à l’image des logos PlayStation depuis la PS3 Slim. Pourtant, cette seule prise de parole et ce seul logo vont littéralement casser Internet permettant à PlayStation de faire tomber un premier record sur Instagram avec la photo gaming la plus likée en seulement 24h et la photo gaming la plus likée de l’histoire du réseau social.

Pourtant, ce coup de communication restera une frustration pour les joueurs qui espéraient qu’une chose : Avoir les premières informations et découvrir la console. Personne ne se doutait à cette époque que la console n’était pas prête à se montrer.

Dès le mois de février, Microsoft va en rajouter une couche avec l’annonce des premières caractéristiques techniques et les premières fonctionnalités de la Xbox Series X. Comme pour les Game Awards, Microsoft fait cela sans prévenir et c’est terriblement efficace. Phil Spencer opte pour un communiqué de presse sur le site officiel de Xbox pour annoncer les premières informations de cette nouvelle Xbox, ce qui est encore une fois très judicieux. Cela évite d’assommer les joueurs avec des termes compliqués au cours d’une longue conférence.

À cette époque, la situation mondiale commence à se dégrader. Sony, mais également la plupart des grandes firmes commencent à annuler leur présence aux différents meetings comme la Game Developers Conference qui devait se tenir en mars à San Francisco. Mais Sony et Microsoft répondront bien présents par l’intermédiaire d’une conférence digitale.

Juste avant la fameuse semaine de la Game Developers Conférence, Microsoft dévoile une nouvelle série d’informations sur la Xbox Series X. Et là encore, l’option du communiqué de presse est privilégiée. Ce choix sera encore une fois gagnant. Deux jours plus tard, après plus d’un an sans prise de parole, Sony organise sa première conférence PS5. Et le résultat ne sera pas vraiment celui que les joueurs attendaient.

Sony en avait fait un énorme événement. Hermen Hulst, le nouveau directeur des Sony Worldwide Studios, annonçait sur Twitter que le « Road to PS5 » était un événement incroyable à ne louper sous aucun prétexte. La hype était bien présente, et des millions de joueurs ont pu assister au premier gros raté de communication de la part de PlayStation depuis de longues années.

Le rendez-vous en lui-même était loin d’être mauvais. Le souci, c’est qu’il s’agissait bien d’un rendez-vous pour les développeurs et non pour les joueurs et les consommateurs. Au cours d’une longue conférence d’une heure, Mark Cerny présente les détails et les caractéristiques d’une PS5 qui se révèle être légèrement moins puissante que la Xbox Series X et qui va donc décevoir énormément de joueurs qui s’attendaient à découvrir la machine, ses fonctionnalités, sa manette et surtout ses premiers jeux.

À l’image de Microsoft et de ses deux communiqués de presse en début d’année pour dévoiler les caractéristiques de sa Xbox, Sony aurait dû opter pour la même stratégie. Mais la firme ne va pas attendre très longtemps pour rebondir et une nouvelle fois casser le Net.

Avril 2020 : un an après, Sony accélère la course à la next-gen

Le 7 avril 2020, une heure avant l’Inside Xbox, Sony retourne Internet en dévoilant la Dualsense, la prochaine manette de la PS5. À partir de ce moment, Sony et Microsoft ne cesseront de se renvoyer la balle.

Trois semaines plus tard, au début du mois de mai, Microsoft organise un premier Inside Xbox dédié aux premiers jeux tiers et aux premiers jeux indépendants sur la Xbox Series X. Un rendez-vous de qualité, mais qui décevra énormément les joueurs à cause d’une communication un peu trop « hypante » de Microsoft pendant une semaine avant l’événement.

Un mois plus tard, après un premier report suite aux événements du #BlackLivesMatter, Sony organise lui aussi sa première conférence gaming autour de la PS5, avec les premiers jeux First Party, mais surtout le reveal de la PS5 et de la PS5 Digital Edition. Une conférence qui sera bien meilleure que le « Road to PS5 » et qui réconcilie les joueurs avec PlayStation.

Sony n’arrêtera pas sur sa bonne lancée puisque trois semaines plus tard, la firme dévoile le design officiel des prochaines boîtes des jeux PS5. Un choix de couleur étonnant, avec une boîte bleue comme sur PS4, un bandeau blanc pour rester dans la couleur dominante de la PS5, un petit trait de séparation bleu pour rappeler l’éclairage de la console et un logo PS5 noir. Un design qui ne remportera pas l’unanimité auprès des joueurs.

Le 23 juillet, Microsoft donnait rendez-vous à sa communauté pour se rattrapait de l’Inside Xbox de mai. La société y dévoile les premiers jeux des fameux Xbox Game Studios. Après six mois de communication parfaite, Microsoft commence à perdre le fil. Lors de cette conférence, Halo Infinite, le plus gros jeu de lancement de la Xbox Series X, va complètement louper sa présentation. Le programme ne sera pas à la hauteur sur l’ensemble des points. Techniquement, visuellement, ou encore au niveau du gameplay. Cette première présentation sera une catastrophe. L’ensemble de la conférence ne sera pas incroyable non plus laissant encore une fois les joueurs sur leur faim. L’été 2020 semble compliqué pour Microsoft qui va même revenir sur le design de leurs jaquettes Xbox qui avaient été présentées mi-juillet.

Suite au bad buzz autour de Halo, Microsoft annoncera le report du jeu à 2021. Une demi-heure plus tard, Microsoft confirmera par l’intermédiaire d’un communiqué de presse que la Xbox Series X arriverait partout dans le monde en novembre 2020. Certaines rumeurs visent même la date du 6 novembre 2020. Ce sera la dernière communication officielle de Microsoft à ce jour.

De son côté, Sony dévoilait un premier spot TV pour la PS5 qui était centré autour de la Dualsense. Cette vidéo est accompagnée par de nombreuses déclarations de développeurs qui expliquent ce que les différentes technologies embarquées dans la manette vont changer et apporter dans nos futures parties de jeux vidéo. Le dimanche 23 août 2020, lors de la finale de la Ligue des Champions, le spot TV de la PS5 sera diffusé pour la première fois laissant penser que la communication risque une nouvelle fois de s’accélérer.

Août 2020, où en sommes-nous ?

Plus de deux ans après les premières déclarations autour de la next-gen. Et à seulement deux ou trois mois de la sortie des fameuses consoles, nous sommes toujours dans l’attente d’informations importantes. Date de sortie précise, prix de lancement, présence d’une seconde console ou non du côté de chez Microsoft. Présentation des nouvelles versions du PSN+, du PS Now côté Sony. Pour résumer, voilà ce qu’il faut retenir du côté de Sony et Microsoft.

XBOX

– Confirmation de la next-gen (juin 2018)

– Première annonce de la next-gen avec l’équipe de concepteurs (juin 2019)

– Révélation du nom et du design de la console (décembre 2019)

– Premières caractéristiques techniques (février 2020)

– Nouvelles caractéristiques techniques (mars 2020)

– Premiers jeux tiers et indépendants (mai 2020)

– Présentation des jaquettes Xbox Series X (juillet 2020)

– Premiers jeux Xbox Game Studios (juillet 2020)

– Changement des jaquettes Xbox Series X (juillet 2020)

– Annonce du mois de sortie de la Xbox Series X (août 2020)

– Présentation de l’interface de la Xbox Series X (août 2020)

– Gros leaks autour de la Xbox Series S (août 2020)



– Officialisation de la Xbox Series S – N.C

– Annonce de la date de sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S – N.C

– Annonce des prix de la Xbox Series X et de la Xbox Series S – N.C

– Annonce du line-up de la Xbox Series X et de la Xbox Series S – N.C

– Sortie de la Xbox Series X – Novembre 2020

– Sortie de la Xbox Series S – N.C

Du côté de chez Microsoft, il ne reste plus que les derniers détails, sans doute les plus importants avec l’annonce de la seconde console, la date de sortie et le prix des machines ainsi que les jeux de lancement.

PLAYSTATION

– Annonce de la next-gen (avril 2019)

– Premières informations sur la manette et confirmation du nom « PS5 » (octobre 2019)

– Présentation du logo PS5 (janvier 2020)

– Présentation des caractéristiques de la PS5 (mars 2020)

– Annonce de la manette Dualsense (avril 2020)

– Présentation des premiers jeux (juin 2020)

– Révélation de la PS5, PS5 Digital Edition et des premiers accessoires (juin 2020)

– Annonce des jaquettes PS5 (juillet 2020)

– Premier spot TV de la PS5 (août 2020)

.

– Annonce de la date de sortie de la PS5 – N.C

– Annonce des prix de la PS5 et de la PS5 D.Edition – N.C

– Annonce du line-up de la PS5 – N.C

– Détails autour des différents services (PSN, PS Now…) – N.C

– Sortie de la PS5 – N.C

Du côté de Sony, nous en sommes au même point. Le prix, la date de sortie et le line-up restent encore à être présentés. Contrairement à Microsoft, les deux consoles sont déjà annoncées du côté de Sony, mais il reste pas mal de choses à dire que les « services » et fonctionnalités proposées par la PS5 comme une possible évolution du PSN+ ou encore les possibles changements du PS Now pour essayer de rivaliser avec le Game Pass.

Où en étions nous en août 2013 pour la génération PS4 / Xbox One ?

La next-gen en 2013 était bien différente. Si Sony et Microsoft avaient commencé à aborder très brièvement la next-gen en 2011 et surtout en 2012, c’est en février 2013 que tout a commencé. En effet, Sony annonce un « PlayStation Meeting » à New York le 20 février 2013. Lors de cet événement, la manette de la PS4 ainsi que les premiers jeux seront révélés.

De son côté, Microsoft avait attendu début mai pour annoncer son événement, se tenant le 21 mai 2013. C’est à cette occasion que la Xbox One fut dévoilée avec très peu de jeux, mais beaucoup de fonctionnalités.

Deux semaines plus tard, Microsoft et Sony se donnent rendez-vous à Los Angeles pour l’E3. Les premiers jeux, le prix et la première période de sortie de la Xbox One, seront révélés le 11 juin 2013 par la firme de Redmond. Quelques heures plus tard, ce sont les autres jeux PS4, le prix et une première période de sortie avec la fin d’année pour la PS4. Au cours du salon californien, certains chanceux auront la chance de poser les mains pour la première fois sur les deux machines.

Les deux constructeurs resteront ensuite assez silencieux tout au long de l’été jusqu’à la Gamescom. C’est à ce moment-là que Sony dévoilera la date de sortie de la PS4. Les précommandes seront lancées dans la foulée, Sony était enfin prêt pour la nouvelle génération.

De son côté, Microsoft est en grande difficulté et passera son temps à se contredire, faire machine arrière sur les différentes restrictions qu’ils avaient prévus (comme l’impossibilité de se prêter les jeux, la connexion obligatoire, etc…). La date de sortie de la Xbox One ne sera pas révélée lors de la Gamescom. Il faudra attendre la rentrée et le mois de septembre pour connaître la date de sortie officielle de la Xbox One et le lancement des précommandes.

La PS4 finira par sortir le 15 novembre 2013 aux États-Unis et le 29 novembre en Europe. La Xbox One arrivera le 22 novembre 2013 en Amérique et en Europe. Les jeux de lancements seront confirmés quelques semaines avant la sortie de ces dernières à partir de la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre 2013.

XBOX :

– Annonce du nom et du design de la Xbox One (mai 2013)

– Annonce des premiers jeux Xbox One (mai 2013)

– Annonce d’autres jeux Xbox One (juin 2013)

– Annonce du prix de la console (juin 2013)

– Annonce de la période de sortie de la console (juin 2013)

– Annonce de la date de sortie exacte (septembre 2013)

– Annonce du line-up de la Xbox One (octobre/novembre 2013)

– Sortie de la console (novembre 2013)

– Annonce du nom et du logo de la console (février 2013)

– Présentation de la manette PS4 (février 2013)

– Annonce des premiers jeux PS4 (février 2013)

– Présentation du design de la console (juin 2013)

– Annonces de nouveaux jeux PS4 (juin 2013)

– Annonce de la période de sortie de la console (juin 2013)

– Annonce du prix de la console (juin 2013)

– Annonce de la date de sortie (août 2013)

– Confirmation du line-up (octobre/novembre 2013)

– Sortie de la console (novembre 2013)

Une next-gen 2020 pas totalement en retard ?

En prenant du recul, nous pouvons nous rendre compte que le prix de la PS4 et de la Xbox One avait été révélé dès l’E3 2013 en juin. Tandis que les dates de sorties et les précommandes n’avaient pas été données avant fin août (côté Sony) et début septembre (côté Microsoft).

Ainsi, la communication n’est pas réellement en retard en 2020. Nous connaissons une période de sortie pour les deux machines, seuls le prix et les précommandes sont encore en attente. Alors, pourquoi cette étrange sensation ?

En 2013, nous n’étions pas en période de crise sanitaire mondiale. Ainsi, Sony et Microsoft ciblés les gros événements comme l’E3 (en juin) et la Gamescom (en août) pour réaliser leurs principaux moments de communications par l’intermédiaire de grosses conférences en direct.

On remarque ainsi que la PS4 et la Xbox One ont eu le droit à seulement quatre gros temps de communications avant la sortie des consoles.

– L’annonce de la next-gen (février 2013 pour Sony, mai 2013 pour Microsoft)

– Le prix, les premiers jeux et la période de sortie des consoles (juin 2013 à l’E3)

– La date de sortie officielle et le lancement des précommandes (Gamescom en août 2013 pour Sony, début septembre 2013 pour Microsoft)

– La confirmation du line-up (octobre/novembre 2013)

– Le lancement des consoles (novembre 2013).

Un effet différent pour la next-gen 2020 étant donné que les informations arrivent au compte gouttes depuis 2019. Avec l’annulation de l’E3 et de la Gamescom, les informations sont transmises différemment par Sony et Microsoft. Là où la Xbox One et la PS4 ont eu le droit à seulement quatre gros temps de communications réparties sur 9 mois, nous en sommes déjà à 11 pour la Xbox Series X en deux ans et demi. Tandis que nous en sommes à 9 pour la PS5 en un an et demi.

– L’annonce de la next-gen (juin 2018 pour Microsoft, avril 2019 pour Sony)

– Première période de sortie (juin 2019 pour Microsoft, octobre 2019 pour Sony)

– Les premiers jeux (mai 2020 pour Microsoft, juin 2020 pour Sony)

– Prix et lancement des précommandes (N.C)

– Date de sortie (N.C)

– Confirmation du line-up (N.C)

– Le lancement des consoles (Novembre 2020 pour Microsoft, N.C pour Sony)

Proposer une communication sur une à deux années provoque un effet de longueur avec des informations principalement attendues par les joueurs qui tardent à venir. Aujourd’hui, nous avons eu le droit aux premiers jeux, aux designs, aux manettes et aux noms officiels des consoles avec même une date de sortie. Néanmoins, une majorité de joueurs reprochent à Sony et Microsoft de tarder à révéler le prix et la date de sortie.

Pourtant, lorsque l’on compare avec la PS4 et la Xbox One, le lancement des précommandes et la date de sortie officielle des consoles n’avaient pas été révélés à cette même période. En 2020, Sony et Microsoft ne sont donc en retard que sur le prix de leur machine.

Un retard qui s’explique par la crise du Covid-19 qui doit sérieusement jouer avec les nerfs des constructeurs. Variation du prix des composants, les chaînes de production potentiellement au ralenti suite à la crise sanitaire, retard dans les potentiels développements des jeux. Le premier constructeur qui dévoilera la date de sortie, mais surtout le prix de sa machine s’expose à de nombreux risques. Un potentiel retard après l’annonce officielle d’un jour de sortie serait très mal perçu. De même qu’une hausse de prix de dernière minute des matériaux pourrait sacrément pénaliser Sony ou Microsoft.

Le sprint final dès septembre 2020 ?

Une nouvelle prise de parole était prévue pour Sony et pour Microsoft au mois d’août. Elle fut annulée du côté de chez Xbox et sans doute repoussée par Sony pour justement ne pas trop prendre d’avance sur son principal concurrent. Alors, que pouvons-nous attendre de la suite ?

En guise de leçon du passé et de l’année 2013, nous pouvons retenir que Microsoft avait attendu deux mois entre la présentation de sa console et le lancement de ses précommandes. On peut donc s’attendre à une prise de parole de la part de Sony et de Microsoft dès les prochains jours pour l’annonce des prix, de la date de sortie officielle et du lancement des précommandes.

Microsoft a d’ores et déjà confirmé le mois de novembre et il y a fort à parier que ce soit la même chose du côté de Sony. Une sortie en octobre semble très peu probable pour la PS5. N’oublions pas que les deux constructeurs vont devoir en plus de cela donner d’autres informations comme l’annonce de la fameuse Xbox Series S du côté Microsoft et des détails sur les services côtés PS5. Une chose est certaine, la communication va bien s’accélérer à partir de la rentrée. Et nous allons suivre cela de très près !