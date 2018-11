Une série en vue pour Groot et Rocket !

Une mini-série à base de Groot

On commence presque à s’y perdre ou à vouloir faire une liste de cadeaux de Noël. Disney semble multiplier dans tous les sens les projets de séries issues de l’univers Marvel destinées à sa plateforme de streaming Disney+.

On a ainsi eu l’annonce d’une série sur le personnage de Hawkeye, l’occasion sans doute de confier son arc à une nouvelle archère. Mais entre Loki, Scarlet Witch, Bucky, Faucon ou encore la rumeur Nick Fury, on peine parfois à y voir vraiment très clair.

Or, un autre projet serait désormais dans les cartons, autour des personnages de Rocket et Groot, une mini-série basée donc sur ces membres des Gardiens de la Galaxie. Pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, il s’agit d’un raton-laveur pilote avec une fascination pour les armes (Rocket Racoon) et Groot est lui un arbre géant qui parle seulement en disant « I am Groot » (Je s’appelle Groot en VF).

Une de plus dans la liste ?

Ce ne serait pas une première. Déjà à l’honneur dans les comics, on a aussi pu les voir, l’an dernier, en 2017, dans une série animée.

Faut-il simplement y voir un projet de plus dans la longue liste développée par Disney+ pour sa plateforme de streaming ? En partie oui. L’idée est bien sûr d’avoir un très gros catalogue. Mais c’est aussi un signal fort envoyé à la concurrence. Avec des héros non humains, il faudra que Marvel mette vraiment les moyens. On imagine qu’ils considèrent que la fanbase sera suffisamment motivée.

La plateforme de streaming Disney sera mise en marche dans le courant de l’année 2019. Reste à savoir quel accueil lui sera réservé alors que Netflix est déjà bien en place sur le marché…

Source