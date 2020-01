Une série sur la jeunesse de… Dwayne Johnson

Quand on pense à Dwayne Johnson, c’est une montagne de muscles qui règne en haut du box-office mondial qui nous vient à l’esprit. L’acteur qui va incarner Black Adam chez DC Comics, qui a relancé la franchise Jumanji et trouvé une place dans l’univers de Fast and Furious. Mais, l’acteur va-t-il avoir le droit à une oeuvre sur sa propre vie ? C’est ce qui est dans les cartons du côté de la chaîne américaine NBC.

Young Rock, Dwayne Johnson

Une série dont le nom annoncé par la presse américaine « Young Rock », nous fait immédiatement penser à « Young Sheldon », même si on devrait à priori être aux antipodes.

L’idée est donc de s’intéresser à la jeunesse de l’acteur. Avant ses débuts dans le catch américain et l’enchaînement des blockbusters au cinéma. Dwayne Johnson peut s’appuyer sur une très large base de fans de qui répond au rendez-vous à chaque fois. Mais si on connaît déjà beaucoup de lui, son enfance est en général plutôt méconnue. C’est là-dessus que veut capitaliser NBC qui veut par la même occasion mettre la main sur ses fans.

La chaîne n’a pas perdu de temps et a décidé de commander immédiatement la série. La première saison comptera 11 épisodes, avec la présence de Dwyane Johnson au casting mais aussi comme producteur exécutif.

Pour l’histoire, Dwayne Johnson, est né en Californie, mais a vécu longtemps en Nouvelle-Zélande, à Hawaï et dans plusieurs états américains. La série devrait donc faire la part belle au voyage. Mais cela ne devrait à priori pas faire l’impasse sur ses démêlés avec la justice : combat, vol, ou encore fraude bancaire. Un sacré CV qu’il avait obtenu avant même d’avoir 17 ans. Le ton de la série devrait toutefois clairement pencher du côté de la comédie. Sortie attendue en fin d’année ou début d’année prochaine.