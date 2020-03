Universal va lancer ses films simultanément au cinéma… et à la maison

Les films Universal en même temps au cinéma et à la maison !

Vous le savez, l’épidémie de coronavirus touche actuellement la planète entière (ou presque) et de très nombreux pays ont mis en place des mesures de confinement. Cela passe généralement par la fermeture des commerces, cinémas, théâtres et autres lieux dits « non essentiels« . Pour le géant Universal Studios, cela impose de nouvelles stratégies, et ce dernier vient d’annoncer un tout nouveau système, qui consiste à visionner un film actuellement au cinéma… mais à la maison.

Une stratégie qui permet donc aux spectateurs de pouvoir visionner un film tant attendu, sans avoir à sortir de chez eux, ce qui évitera comme chacun le sait la propagation du virus. En France, c’est Canal+ qui vient de proposer une gratuité totale de ses services, sur toutes les box, jusqu’à la mi-avril, pour permettre à la population de passer du temps à la maison.

Un prix de 19,99 dollars par film (pour une durée de 48 heures)

Du côté de chez Universal Pictures, on va donc permettre à ceux qui le souhaitent, de louer (de manière numérique bien sûr) certains films diffusés au cinéma. Côté tarif, il faudra accepter de débourser la somme de 19,99 dollars pour un film, avec une fenêtre de visionnage de 48 heures. Les premiers films concernés (dès le 20 mars) par ce nouveau système sont The Hunt, Invisible Man, Birds of Prey et Emma. Ce sera également le cas du film Trolls World Tour, dont la sortie (au cinéma) est calée au 20 avril prochain.

Pour Jeff Shell, CEO de NBC Universal : « Plutôt que de retarder ces films ou de les sortir dans un contexte de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de voir ces titres chez eux, de manière accessible et abordable. Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les salles où il y en a, mais nous comprenons que pour les gens des différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.«