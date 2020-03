USA : Apple pourrait payer jusqu’à 500 millions de dollars pour régler l’affaire des iPhone bridés

Plus de deux ans après le scandale des iPhone bridés, Apple continue d’être hanté par celui-ci. Pour rappel, fin 2017, la firme de Cupertino avait admis qu’il a ralenti certains iPhone anciens via une mise à jour d’iOS. Pourquoi ? Celle-ci avait expliqué que lorsque la batterie d’un appareil vieillit et se détériore, celle-ci supporte mal les pics de performance. De ce fait, ces pics peuvent provoquer une extension inattendue de l’appareil. Et pour éviter ces anomalies, Apple a eu l’idée de ralentir intentionnellement les smartphones concernés.

Le problème, c’est que la firme de Cupertino n’a pas été transparente au lancement de cette fonctionnalité d’iOS. Et de ce fait, celle-ci a été accusée de rendre les modèles anciens obsolètes pour encourager les clients à acheter les nouveaux modèles.

Pour se rattraper, Apple a lancé des contrôles qui permettent d’activer ou de désactiver ces bridages, ainsi qu’un programme de remplacement de batteries (remplacer la batterie permet de retrouver les performances normales).

Aux États-Unis, Apple pourrait payer jusqu’à 500 millions de dollars

Début février, nous apprenions qu’Apple a accepté de payer une amende de 25 millions d’euros en France pour régler cette affaire. Une plainte a été déposée par une association suite au scandale de 2017 et suite à une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), il a été conclu que « des détenteurs d’iPhone n’avaient pas été informés que les mises à jour du système d’exploitation iOS (10.2.1 et 11.2) qu’ils installaient étaient susceptibles de conduire à un ralentissement du fonctionnement de leur appareil ».

Mais aux États-Unis, la firme de Cupertino pourrait payer bien plus. D’après le site TechCrunch, qui relaie une information de Reuters, suite à une plainte, Apple aurait accepté un arrangement pour lequel il pourrait payer jusqu’à 500 millions de dollars. Celui-ci paierait 25 dollars par téléphone à chaque personne concernée.

Néanmoins, l’arrangement devrait encore être approuvé par le juge qui a supervisé cette affaire.

Sinon, TechCrunch indique également que si Apple nie avoir commis des actes répréhensibles, celle-ci préfèrerait passer par un arrangement pour éviter les problèmes qui seraient liés à la poursuite.