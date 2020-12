USA : le fossoyeur de la neutralité du net tire bientôt sa révérence

Cette fois, c’est sûr, Ajit Pai a officiellement annoncé qu’il quittera ses fonctions de président de la FCC le 20 janvier prochain. « Ce fut l’honneur de toute une vie de servir à la Federal Communications Commission, y compris en tant que président de la FCC au cours des quatre dernières années », a-t-il précisé dans un communiqué.

Le républicain promu président par Donald Trump ne laissera pas que des bons souvenirs de son passage à la tête de cette institution. Il a en effet défendu bec et ongles la fin de la neutralité du net aux États-Unis. Ce principe fondateur d’Internet avait été gravé dans le marbre sous la mandature de Barack Obama. Il garantit une égalité de traitement des flux de données. Ainsi, aucune discrimination positive ou négative ne peut en principe être appliquée sur les informations qui circulent sur le réseau.

Vers un rétablissement de la neutralité du net ?

Dans l’inventaire de son bilan, Ajit Pai a pourtant préféré insister sur les points plus consensuels de son bilan, tels que ses initiatives visant à réduire la fracture numérique, ou la mise en place d’une hotline nationale pour prévenir les tentatives de suicides.

Dès l’intronisation de Joe Biden comme président des États-Unis, le rapport de force devrait beaucoup changer au sein de la FCC. Un nouveau président sera désigné. Selon The Hill, il pourrait s’agir d’un des deux membres démocrates de la Commission : Jessica Rosenworcel et Geoffrey Starks. On pourrait aussi voir l’arrivée d’un nouveau dirigeant extérieur à l’agence.

La FCC aura des dossiers chauds à traiter dès le début du mandat. On peut aisément imaginer qu’elle choisira de rétablir la neutralité du net et il s’agit d’une des promesses de campagne de Joe Biden.

Le nouveau président pourrait aussi demander à l’institution de l’aider à rédiger une modification de l’article 230 de la loi sur la décence des communications. Ce texte, qui octroie une grande latitude aux géants du web pour la modération, des contenus est beaucoup critiqué. Les démocrates estiment en effet que les réseaux sociaux ne luttent pas assez contre les discours de haine et l’incitation à la violence.