Les utilisateurs d’Android se tournent davantage vers l’iPhone XR

On dirait bien que les publicités d’Apple destinées aux utilisateurs d’Android pour leur faire changer de système d’exploitation ont porté leurs fruits. L’iPhone XR, modèle plus abordable que le dernier flagship de la marque à la pomme, ferait ainsi de plus en plus d’émules du côté de ceux ayant auparavant plébiscité l’OS de Google pour équiper leur smartphone.

Disponible depuis tout juste quelques semaines, le XR aurait ainsi déjà conquis le marché américain, à tel point qu’il monopolise 32% des ventes d’iPhone depuis sa sortie en octobre dernier. Mais alors, quelles sont les raisons qui font de ce modèle un si grand succès ?

L’iPhone XR se vend très bien

L’un des premiers atouts de l’iPhone XR, c’est déjà sa fiche technique. Certes pas aussi puissante que celle de son grand frère l’iPhone XS, celle-ci fait tout de même le poids face à la concurrence notamment grâce à son écran LCD Liquid Retina et à son SoC Apple A12 Bionic.

Son prix, plus bas que celui de l’iPhone XS, aurait également été un des éléments convaincants auprès des utilisateurs d’Android. En effet, 16% des acheteurs du nouveau XS viennent de chez Google. Quand on sait que ceux qui préfèrent les mobiles Premium se tournent aussi majoritairement vers Apple, il ne fait aucun doute que les caisses de l’entreprise s’en portent à merveille.

De meilleures ventes que pour l’iPhone XS ?

Si l’iPhone XR se vend si bien selon Apple, c’est donc en partie grâce à ceux qui décident de changer de constructeur. D’ailleurs, si l’on compare ces 16% avec les chiffres de l’iPhone X, on tombe à 11% ; ce qui confirme la tendance.

À titre de référence, les ventes combinées d’iPhone XS et d’iPhone XS Max (la version haut de gamme) pèsent pour 35% dans tous les produits iPhone en circulation. Et vous, préférez-vous dépenser moins ou choisir le meilleur modèle de la marque ?

Source