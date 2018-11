iPhone XR : circulez tout va bien (selon Apple)

Démenti vigoureux d’Apple

C’est la dernière rumeur qui circule à tout-va ces dernières semaines. La situation serait plutôt mauvaise pour Apple. En cause ? L’iPhone XR dont les ventes ne seraient vraiment pas bonnes. Parmi les arguments qui plaident pour cette hypothèse, on trouve notamment le prix de vente de l’appareil en baisse au Japon ou encore Foxconn qui se prépare à une année 2019 compliquée en raison des ventes à la baisse d’Apple.

Mais du côté d’Apple, on allume désormais des contre-feux. C’est ce que vient de faire Greg Joswiak, vice-président du marketing produit, sur le site américain CNET.

C’est notre iPhone le plus populaire et le plus vendu chaque jour depuis son lancement.

La politique de l’autruche ?

S’agit-il simplement d’éteindre un incendie ? Est-ce la vérité ? En fait, cette phrase veut à la fois tout et rien dire. Il ne parle pas de volume de ventes. Cela signifie simplement qu’il se vend plus que l’iPhone XS ou le XS Max sans pour autant nous dire à quel niveau sont les ventes si on les compare à l’année dernière.

En revanche, on peut tout de même en tirer une conclusion. La course en avant tarifaire n’est plus forcément un succès chez Apple. C’est le modèle le moins cher qui se vend le mieux. Il faut dire qu’il n’a après tout pas grand-chose à envier réellement aux deux autres. Si on peut regretter l’absence d’écran OLED, de vrai capteur photo ou les petits détails qui permettent de signer un premium, difficile d’être vraiment déçu. En ayant un modèle bas de gamme aussi bon, Apple a peut-être fait une erreur de marketing.

Reste désormais à voir si les actionnaires seront rassurés à la lumière de cette déclaration. Après le coup de semonce envoyé par Microsoft il y a quelques jours, c’est une nécessité chez Apple.

