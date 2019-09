Utilisez votre robot aspirateur de la même manière qu’un chien de garde

Trifo, une société de la Silicon Valley a profité de l’IFA à Berlin pour présenter sa dernière innovation : Max. Spécialisée dans la conception de robots aspirateurs, Trifo ne semble pas vouloir se cantonner à ce secteur. En effet, la grande particularité de Max, hormis le fait qu’il lave votre appartement de manière autonome, c’est qu’il a désormais la capacité de surveiller la maison.

Il est possible de contrôler Max à distance, et même par la voix grâce à Alexa. De plus il sait se situer dans l’espace, tout en calculant les itinéraires de nettoyage les plus efficaces. Impressionnant, mais d’autres concurrents proposent sûrement les mêmes capacités. En plus d’être un aspirateur robot très performant, Max est surtout un véritable dispositif de sécurité.

Max est toujours à l’affût

Le propriétaire de Max peut l’utiliser pour écouter à distance, et même communiquer avec les membres de la famille, les animaux de compagnie, ou encore dans le pire des cas… aux inconnus. Cependant, l’utilisateur ne peut pas deviner ce qu’il se passe chez lui lorsqu’il n’y est pas. C’est pourquoi Max a la capacité de détecter des bruits inhabituels, et surtout prévenir son propriétaire de la situation. Max possède même la faculté de lancer un enregistrement vidéo automatique dans ces cas inquiétants.

Zhe Zhang, fondateur et PDG de Trifo, explique dans un communiqué : « Nous avons conçu Max pour qu’il soit l’aide la plus intelligente qui soit à la maison. capable de ramasser de la farine, de la poudre pour bébé, du sable, etc. Grâce à son système de vision avancé, il trace l’itinéraire de nettoyage le plus efficace. Il peut voir, entendre et parler pendant qu’il nettoie, ce qui permet à sa famille de le gérer facilement. Le système de surveillance avancé de Max, basé sur l’IA, inclut la détection de mouvement, d’audio et de personnes pour protéger sa famille ».

Rassurant d’un côté, mais inquiétant de l’autre. Un objet connecté si performant capable de voir, d’entendre, et de communiquer, peut paraître quelque peu intrusif. De plus, Max intègre Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, qui on le sait, a déjà été accusé d’écouter un peu trop ses utilisateurs. Ce robot aspirateur pourrait n’être qu’un dispositif de plus pour permettre au géant américain de nourrir un peu plus son intelligence artificielle.