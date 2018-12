Valve : le classement des jeux les plus vendus (et joués) sur Steam en 2018

Valve fait son bilan de 2018

Véritable coutume de fin d’année, le « best of Steam » de Valve n’échappe à pas à la tradition en 2018, et le géant américain dresse le bilan des jeux les plus vendus/joués sur sa plateforme. Comme toujours, pas de classement chiffré, mais une répartition des jeux par catégories : Platine, Or, Argent et Bronze. A noter que dans chaque catégorie, les jeux sont classés dans le désordre, et que le classement des meilleurs ventes inclut aussi les free-to-play, ce dernier étant basé sur les revenus générés.

Ainsi, dans la catégorie Platine, Valve propose un total de 12 jeux qui ont vraisemblablement fait les affaires de la plateforme, et de leurs éditeurs. Parmi eux, on retrouve notamment PUBG, Rainbow Six Siege, Warframe, GTA V, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2 ou encore Rocket League… soit 7 titres déjà présents dans ce même top l’an dernier. On y retrouve aussi Far-Cry 5 et Assassin’s Creed Odyssey (coucou Ubisoft), mais aussi Civilization VI, The Elder Scrolls Online et Monster Hunter World.

Pas de Fallout 76, Fortnite…

Parmi les jeux très rentables (mais moins que ceux de la catégorie Platine) répartis dans la section Or, on retrouve quelques anciens comme The Witcher 3 Wild Hunt, mais aussi un peu de nouveauté avec Kingdom Come Deliverance et Jurassic World Evolution, tous deux parus en 2018. Dans le reste des classements Argent et Bronze, on note la présence de Dragon Ball FighterZ et Shadow of the Tomb Raider, sans oublier No Man’s Sky, Fallout 4, Soul Calibur VI ou encore Ni no Kuni II.

A noter l’absence de certains titres phares comme le récent Call of Duty BlackOps IIII, lancé sur Battle.net, mais aussi de l’accident industriel Fallout 76, disponible auprès de Bethesda. Enfin, le champion Fortnite n’est pas non plus disponible sur Steam, mais uniquement disponible chez Epic Games, d’où leur absence ici. A noter pour conclure que bon nombre des jeux présents dans les « Meilleures Ventes Steam 2018 » sont proposés avec des réductions de 50, 60, 70, voire même 85% pour certains titres.