Vapor 2 : Misfit dévoile sa nouvelle montre connectée Wear OS

Misfit, connu pour être un ancien spécialiste des traqueurs d’activité, semble à présent s’orienter vers le marché des smartwatch. En effet, la marque avait il y a un an de cela lancé un premier modèle, la Vapor, qui était sortie non sans encombres. En effet, la montre connectée avait connu de nombreux reports avant de sortir, et l’opération avait failli tourner au fiasco.

Vapor 2, la nouvelle montre connectée de Misfit

A présent, Misfit lance une nouvelle version de sa smartwatch, la Vapor 2. On retrouve beaucoup de points communs entre les deux modèles, notamment au niveau de l’esthétique, puisque les deux montres se ressemblent beaucoup.

Comme la Vapor 1, la seconde version reprend Wear OS. Mais ce qui est notable, c’est qu’avec ce nouveau modèle, on retrouve des optimisations non négligeables, ce qui fait de cet appareil un produit bien meilleur que le précédent. La montre intègre : un processeur Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100, un accéléromètre, un altimètre, un gyroscope, un microphone, le Bluetooth et une connexion Wi-Fi.

Concernant la musique, Misfit souligne sur son site : » un lecteur de musique indépendant sans fil avec stockage embarqué pour vous permettre d’écouter des centaines de chansons depuis votre poignet, même sans votre téléphone ! Les applications de musique compatibles incluent Pandora, Google Play Music et plus encore« .

Caractéristiques de la Vapor 2 : une version mieux équipée que le modèle précédent

Parmi les changements notables, on retrouve notamment sur cette Misfit Vapor 2 un GPS intégré. Il n’y a donc plus besoin de synchroniser la montre avec un terminal mobile. On note aussi l’apparition du NFC, avec le support de Google Pay pour les achats avec le paiement sans contact.

Quant au bouton d’allumage, il devient rotatif, ce qui permet d’aller dans les menus sans passer par l’écran tactile. On retrouve aussi un cardiofréquencemètre optimisé, ainsi qu’un boîtier étanche allant jusqu’à 30 mètres. Enfin, deux tailles de montre sont maintenant disponibles (41 et 46 mm de diamètre). Concernant l’autonomie, elle est d’une journée grâce à une batterie de 300/330 mAh, qui se recharge via un chargeur magnétique avec broche ( 80 % de charge en 50 minutes).

Les autres caractéristiques sont relativement similaires entre les deux montres, avec notamment un écran OLED avec une résolution de 328 pixels par pouce. De même, on retrouve un Snapdragon Wear 2100, 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage. Seul bémol : le prix de la Vapor 2, qui grimpe à 249,99 dollars contre 199,99 dollars pour le modèle précédent.