Vers de nouvelles sources de revenus pour les Youtubeurs

La plateforme Youtube annonce de nouvelles sources de revenus pour ses créateurs de vidéos.

Youtube s’apprête à changer les règles du jeu pour ses créateurs de contenus. Ceux-ci pourront, en dehors des revenus publicitaires, bénéficier d’une rémunération supplémentaire.

Previously on Youtube...

À l’heure actuelle, la principale source de revenus publicitaires pour les Youtubeurs reste la publicité. Quelle soit visible en début de vidéo, via une vidéo sponsorisée ou encore un placement de produit, la publicité sur Youtube est une source de revenus non négligeable pour tous les créateurs de contenus vidéo. Ces revenus publicitaires reviennent directement à Youtube qui en redistribue ensuite une partie aux créateurs. Accusée de « ne redistribuer que des miettes« , la plateforme est prise dans la tourmente d’un conflit qui l’oppose à ses chers producteurs de contenus. Une situation qui ne peut plus durer si la société ne veut pas voir ses Youtubeurs partir à la concurrence.

Main tendue. Paume ouverte ?

Alors que les relations entre la plateforme et ses membres se sont tendues au fil des mois, l’entreprise semble vouloir faire un pas vers eux. Une offre qui prend l’image d’une main tendue vers ces personnes qui font vivre la plateforme en attirant toujours plus d’internautes. Dorénavant, la petite phrase lâchée en début ou fin de vidéo « Abonnez vous à la chaîne » prendra tout son sens. Il est, en effet, question de payer un abonnement payant pour avoir accès à du contenu exclusif. Un abonnement qui devrait, selon toute vraisemblance, être de 5€ par mois. Néanmoins, ces abonnements seront disponibles exclusivement pour les chaînes disposant de plus de 100 000 abonnés. En outre, Youtube va aussi permettre à ses Youtubeurs de vendre leurs produits dérivés directement sur la plateforme. Moyennant une commission au passage ?

