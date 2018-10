Versace dévoile des sneakers « Apple »

Versace surfe sur la tendance Apple

Il y a quelques semaines, on découvrait une paire de Air Jordan IV à la sauce Nintendo GameBoy, cuisinée par SneakerFreaks. Aujourd’hui, c’est la très réputée maison Versace qui a décidé de jouer la carte de la sneaker custom, en allant titiller les fans du géant Apple.

En effet, si les employés d’Apple avaient droit à une époque à une paire de sneakers Adidas exclusive (dont un modèle blanc a été revendu récemment aux enchères pour 30 000 dollars), Versace a décidé de mettre au point une basket très similaire. Il n’est évidemment pas question de reproduire à l’identique la basket emblématique du géant américain, mais au premier coup d’oeil, la ressemblance est plus qu’évidente.

C’est via Instagram que le head designer de Versace, Salehe Bembury, a dévoilé ce nouveau projet. De nouvelles sneakers qui s’inspirent très largement du modèle Apple, et on retrouve ainsi des baskets blanches, très épurées, sur lesquelles est apposé un logo Versace reprenant le fameux arc-en-ciel Apple de l’époque.

A l’heure actuelle, impossible de savoir si ces sneakers Versace Apple sont vouées à être commercialisées un jour, ou s’il s’agit simplement d’un concept imaginé par Salehe Bembury. Toujours est-il que si ces dernières venaient à être vendues, le prix serait très certainement hors de portée de nombreux fans. Rappelons au passage que Adidas lance en cette fin d’année 2018 une nouvelle collection, dédiée non pas à Apple, mais à Dragon Ball Z. Avis aux amateurs donc.