Via MagSafe, votre iPhone 12 mini se rechargera moins vite que le reste de la gamme iPhone 12

Il y a quelques jours maintenant, Apple a présenté sa toute nouvelle gamme iPhone 12, laquelle est composée de quatre terminaux différents, dont un certain iPhone 12 mini. Ce dernier arrivera dans quelques jours maintenant entre les mains des premiers acheteurs, avec des précommandes qui vont débuter ce vendredi 6 novembre.

L’iPhone 12 mini en 12W (au lieu de 15W)

Si on savait déjà que l’iPhone 12 mini allait disposer d’une batterie plus compacte que l’iPhone 12 (à savoir un bloc de 2 227 mAh), on apprend aujourd’hui que le petit iPhone disposera également d’une recharge MagSafe moins véloce que le reste de la gamme. En effet, si les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Prox Max vont tous pouvoir profiter d’une recharge MagSafe à la cadence de 15W, l’iPhone 12 mini devra se contenter… de 12W.

Certes, c’est toujours plus rapide que la recharge de 7,5W qui sera obtenue en posant l’iPhone 12 mini sur un chargeur sans-fil Qi standard, mais beaucoup espéraient que toute la gamme iPhone 12 allait être à égalité à ce niveau.

Pour le reste, pas de panique, l’iPhone 12 mini conserve une fiche technique digne d’un vrai iPhone 12, avec la puce Bionic A14, le support 5G, l’écran OLED… Un iPhone 12 mini dont le format compact pourrait bien séduire de nombreux utilisateurs, lassés des smartphones au gabarit XXL de ces dernières années.

En ce qui concerne la nouvelle gamme iPhone, sur Presse-citron, vous pouvez d’ores et déjà retrouver le test de l’iPhone 12 Pro, mais également le test complet de l’iPhone 12 standard. Les tests des iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max arriveront eux aussi très bientôt. Rappelons que l’iPhone 12 mini sera proposé à partir de 809€ en France, dans sa déclinaison 64 Go.