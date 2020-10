iPhone 12 vs iPhone 12 mini : comparatif et différences

Quel iPhone choisir en 2020, alors qu’Apple vient de lever le voile sur une nouvelle version moins chère que son iPhone 12 ? L’iPhone 12 Mini est le nouvel iPhone le moins cher en 2020 (mis à part l’iPhone SE) et vient concurrencer directement son grand frère : l’iPhone 12. En dehors de la gamme « Pro » constituée de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, cette nouvelle famille « standard » composée de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 a de quoi plaire.

Voici notre grand comparatif spécial iPhone 12 mini vs iPhone 12. Nous allons nous pencher dans les détails de la fiche technique des deux produits pour vous aider à choisir entre iPhone 12 mini et iPhone 12. Pour cela, nous mettrons en avant les points communs et différences pour savoir lequel est le meilleur et quel iPhone choisir en 2020. Moins cher et plus petit, l’iPhone 12 mini doit-il être préféré ? Compatible 5G, avec la dernière puce A14 Bionic, est-il la vraie star de la nouvelle gamme Apple ?

Comparatif : iPhone 12 ou iPhone 12 mini ?

Différences sur leur design

La nouvelle gamme d’iPhone 12 marque pour la troisième année consécutive la présence d’une encoche. Sur iPhone 12 comme sur iPhone 12 mini, celle-ci cache le système de reconnaissance faciale 3D d’Apple plus connue sous le nom de FaceID.

Apple récupère à nouveau l’idée principale initiée par l’iPhone X pour le style, mais cette année, le design marque une rupture. Les iPhone 12 et iPhone 12 mini voient leur design bien plus anguleux que les iPhone 11. Un dessin qui rappelle fortement l’iPhone 4 et ses lignes plus tranchées, de quoi allier deux générations d’iPhone en une seule et il faut reconnaître que c’est plutôt efficace.

La conception des iPhone 12 mini et iPhone 12 ne varie guère entre les deux modèles. Ils sont conçus tous les deux avec un châssis en aluminium, et profitent d’un dos en verre dépoli dévoilé cette année par Apple comme plus résistant, sous le nom de « Cyramic Shield ». Les bordures héritées de l’iPhone 4 donne aux deux smartphones une forme plus compacte, tout en gardant un écran assez grand et qui épouse la totalité de la face avant.

Les coloris des iPhone 12 et iPhone 12 mini sont les mêmes. Au catalogue, Apple propose cinq versions : Noir, Blanc, Vert, Bleu et Product RED. Ils sont toujours plus flashy que les coloris de la gamme « Pro », bien qu’Apple propose cette année une version inédite en bleue, indisponible avant, et leur teinture est plus mate et plus chic.

Différences sur les écrans

Autre différence entre iPhone 12 mini et iPhone 12, – si ce n’est la plus importante et la plus visible – la taille des écrans. Apple ne propose pas trois mais quatre déclinaisons d’iPhone cette année et le nouvel iPhone 12 mini est le plus petit d’entre eux, avec un écran de 5,4 pouces de diagonale. L’iPhone 12 possède un écran de 6,1 pouces, le même que celui proposé sur l’iPhone 12 Pro. Il possède donc une plus grande lisibilité avec son affichage plus grand. On peut néanmoins apprécier le format des smartphones assez compact et l’iPhone 12 mini devrait être très agréable en main.

Ci-dessus, vous pouvez voir la comparaison que s’est permis Apple lors de son keynote pour que ses clients puissent se faire une idée de la taille de l’iPhone 12 mini. Bien plus petit que le reste des iPhone 12, il n’en propose pas moins un écran avec un affichage suffisamment visible. Il est le plus compact de ses compères, mais il n’en reste pas moins un smartphone à la hauteur pour regarder des vidéos et offrir une bonne lisibilité.

Bonne nouvelle : iPhone 12 et iPhone 12 mini emportent tous les deux un écran OLED. Apple a finalement choisi de délaisser les écrans LCD vieillissants, que la firme continuait à proposer sur ses modèles standards pour mettre en avant les modèles Pro. Ce n’est maintenant plus le cas (seul iPhone SE conserve un écran LCD) et les iPhone 12 et 12 mini récupèrent l’écran Super Retina XDR OLED.

Quel intérêt de passer à de l’OLED au lieu du LCD ? Pour ceux qui se poseraient la question, sachez que la technologie LED pour les écrans apporte des résolutions grandes, des contrastes plus profonds et une luminosité plus importante. Face au précédent iPhone 11, les iPhone 12 et iPhone 12 mini possèdent donc de meilleurs écrans.

Performances : puce A14 Bionic et 5G

Apple ne s’arrête pas d’améliorer ses puces d’année en année, pour pouvoir proposer à chaque nouvelle sortie d’iPhone des appareils plus puissants et rapides. Les iPhone 12 mini et iPhone 12 partagent la même puce à savoir la nouvelle A14 Bionic, 40 % plus puissante que l’A13 Bionic de l’iPhone 11 selon Apple, et 30 % plus efficace dans la lecture graphique. Elle se chargera d’équiper aussi des iPad Air et bientôt des MacBook, gage de puissance.

Quel intérêt sur les iPhone 12 et 12 mini ? Comme le reste de la gamme, Apple a décidé de les équiper de la connectivité 5G. La puce A14 Bionic est gravée en 5 nm et devrait ainsi pouvoir limiter la consommation d’énergie tout en proposant des capacités à la hauteur de la rapidité de connexion de la cinquième génération du réseau mobile.

Les capacités de stockage sont les mêmes sur les deux smartphones. Apple commercialise l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini à partir de 64 Go de stockage, ce qui ne change pas du précédent iPhone 11. Dommage qu’Apple reste fermé à l’idée d’augmenter cette capacité, sachant que la grande majorité de la concurrence sur Android débute à 128 Go voire 256 Go. En tout cas, aucune différence de stockage n’est à constater entre iPhone 12 mini et iPhone 12. Pour le plus petit et le moins cher, c’est toujours un avantage face à l’iPhone SE qui se limite à un stockage de 32 Go.

Avant de parler du comparatif de batterie et autonomie des iPhone 12 et 12 mini, penchons-nous en détail sur le comparatif des fiches techniques entre iPhone 12 et iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini iPhone 12 Dimensions 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm Poids 133 g 162 g Étanchéité IP68 IP68 Écran OLED 5,4'' Super Retina XDR (2340 x 1080 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 OLED 6,1'' Super Retina XDR (2340 x 1170 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3 Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Puce A14 Bionic

Apple GPU A14 Bionic

Apple GPU Stockage 64, 128 ou 256 Go 64, 128 ou 256 Go RAM NC NC Batterie NC NC Recharge Charge rapide 18 W

MagSafe jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Charge rapide 18 W

MagSafe jusqu'à 15 W

Qi jusqu'à 7,5 W Biométrie Reconnaissance faciale Face ID Reconnaissance faciale Face ID Appareil photo - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx



Zoom optique 2x, numérique 5x

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,7 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx



Zoom optique 2x, numérique 5x

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion



Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s Caméra frontale Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit OS iOS 14 iOS 14 Connectivité 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC DAS DAS tête : 0,99 W/kg

DAS tronc : 0,99 W/kg

DAS membre : 3,85 W/kg DAS tête : 0,99 W/kg

DAS tronc : 0,99 W/kg

DAS membre : 3,8 W/kg Coloris Noir, Blanc, Vert, Bleu, Product RED Noir, Blanc, Vert, Bleu, Product RED Date de sortie 13 novembre 2020

Précommandes : 6 novembre 2020 23 octobre 2020

Précommandes : 16 octobre 2020 Prix



À partir de 809 € À partir de 909 €

Batterie, autonomie et recharge

Apple a marqué son année 2020 d’une décision de taille : celle de supprimer définitivement de l’emballage de ses iPhone les adaptateurs de recharge. Les iPhone 12 et iPhone 12 mini sont donc essentiellement livrés avec un câble Lightning vers USB Type C et des écouteurs filaires EarPods (exclusivement en France). Pour recharger un iPhone en 2020, il faudra donc utiliser un chargeur que l’on a déjà, en acheter un en parallèle, ou alors utiliser la recharge sans fil.

Si la recharge filaire des iPhone 12 et iPhone 12 mini est compatible jusqu’à 18 W, la différence de rapidité ne sera pas si grande avec son système de recharge sans fil à 15 W. D’ailleurs, Apple a tenu à mettre en avant sa nouvelle technologie cette année basée sur MagSafe et qui en reprend d’ailleurs le nom. En substance, Apple a intégré des aimants sous la coque de ses produits pour qu’ils puissent guider de façon magnétique le smartphone sur son support de recharge.

MagSafe possède aussi l’avantage de pouvoir introduire une toute nouvelle gamme d’accessoires tels que des coques et des porte-cartes qui viennent s’aimanter directement avec le smartphone.

Appareils photo : quelles différences ?

Mais alors, que peut bien séparer l’iPhone 12 de l’iPhone 12 mini mis à part la taille de son écran ? Et bien, le comparatif des appareils photo ne viendra toujours pas introduire de changement dans l’offre des deux smartphones.

Les modules photo des iPhone 12 et iPhone 12 mini sont les mêmes. Il y a un capteur principal de 12 MP avec un objectif de 26 mm ouvrant à f/1.6. En second, l’objectif ultra grand-angle de 13 mm ouvrant à f/2.4 et son capteur de 12 MP également.

Les nouveautés apportées par Apple cette année concernent la possibilité d’effectuer des zooms optiques directement avec ces deux modules grâce à un nouveau système de lentille qui permet de ne pas devoir abuser du zoom numérique qui vient faire perdre en qualité la photo ou la vidéo. Ensuite, le mode Nuit est démocratisé à l’ensemble des capteurs, y compris le capteur selfie de 12 MP à l’avant du smartphone.

Différences de prix entre iPhone 12 et iPhone 12 mini

Outre la taille des écrans donc, la principale différence entre iPhone 12 et iPhone 12 mini concerne donc les prix. Apple a remplacé la grille tarifaire de l’iPhone 11 par celle de l’iPhone 12 mini, qui débute en version 64 Go au prix de 809 €. L’iPhone 12, quant à lui, débute à 64 Go à 909 €. Chacune des autres versions est 100 euros moins chers sur l’iPhone 12 mini et son écran de 5,4 pouces.

iPhone 12 : 909 euros (64 Go), 959 euros (128 Go), 1079 euros (256 Go)

iPhone 12 mini : 809 euros (64 Go), 859 euros (128 Go), 979 euros (256 Go)

iPhone 12 ou iPhone 12 mini : lequel est le meilleur ?

Pour savoir quel iPhone choisir entre iPhone 12 et 12 mini, il faudra donc simplement connaître ces points-là : l’iPhone 12 mini possède un écran de 5,4 pouces et il est 100 € moins cher. L’iPhone 12 classique propose un écran de 6,1 pouces, plus grand, mais rien de plus ne différencie les deux smartphones, ni les coloris, ni les caractéristiques techniques, ni les appareils photo.

En reste que l’iPhone 12 est disponible à partir du 23 octobre, et en précommande dès le vendredi 16 octobre à 14 heures, quand l’iPhone 12 mini se fera encore un peu attendre jusqu’au 13 novembre ou lors de l’ouverture de ses précommandes le 6 novembre.