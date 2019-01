L’Autonomous sensory meridian response (ASMR) est une pratique qui a su trouver ses adeptes sur YouTube au fil des années, si bien qu’elle constitue aujourd’hui un sous-domaine particulièrement conséquent sur la plateforme de vidéos. Considérée comme une sensation auditive, l’ASMR provoque plusieurs sensations agréables chez ceux qui sont réceptifs à des bruits créés au-dessus d’un micro ainsi qu’à un chuchotement. Les YouTubeurs qui s’adonnent à ce style de vidéos peuvent alors écraser un paquet de bonbons, faire des bruits de bouche ou encore… Présenter une Tesla Model X.

Quand la Tesla Model X est la star d’une vidéo ASMR

Partagée au mois de septembre 2018, la vidéo intitulée « Tesla ASMR experience » comptabilise déjà un total de plus de 2,5 millions de vues, un chiffre qui a donc été atteint en quatre mois à peine. Dans celle-ci, la YouTubeuse présente d’abord la Tesla à l’aide d’une tablette sur laquelle elle tapote avant de s’atteler à la description de l’extérieur et de l’intérieur de la voiture, puis elle prendra le volant. Durant 24 minutes, la créatrice de contenus détaillera donc le véhicule après avoir précisé en début de vidéo que celle-ci n’était pas sponsorisée.

À ce jour, la YouTubeuse Gentle Whispering ASMR comptabilise plus de 1,5 million d’abonnés pour de nombreuses vidéos -toutes axées sur l’ASMR- qui se tournent parfois vers des produits tech tels que Tesla, ou encore l’unboxing du Samsung Galaxy S9. Si la vidéo en question compte plus de 2,5 millions de vues, elle est définitivement la plus vue de la chaîne, là où d’autres ont quand même dépassé le million de vues, à l’exemple de « GENTLE Dental Exam and Cleaning 👄 ASMR » ou « Mirrored Touch • Whisper Ear-to-Ear • ASMR ».

Si tout le monde n’est pas sensible à l’ASMR, certaines de ces vidéos ont été visionnées plus de 35 millions de fois.

