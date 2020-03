[Vidéo] BMW dévoile un aperçu de son futur Gran Coupé électrique i4

La future BMW i4 en filigrane

L’allemand BMW est déjà présent sur le segment de la voiture électrique avec sa petite i3, et le constructeur compte bien multiplier les modèles zéro émission dans les années à venir. Outre son étonnante BMW iNext, le géant allemand proposera également, dès 2021, sa nouvelle BMW i4, dont on découvre enfin une version « Concept« .

Sous le capot, la BMW i4 disposera d’un moteur électrique développant un total de 390 kW, soit l’équivalent de 530 ch. « Une puissance équivalente à celle d’un moteur thermique BMW V8 actuel, qui confère à la BMW i4 des performances uniques et une efficience exceptionnelle » précise le constructeur. Côté batterie, la BMW i4 sera alimentée par un bloc de 80 kWh (et 550 kg !) qui permet de parcourir jusqu’à 600 km (en théorie).

Production prévue pour 2021 à Munich

Côté look, on retrouve ici une double calandre fermée, qui souhaite faire le lien entre la tradition et l’avenir de la marque. Une calandre qui se pare de différents capteurs, et une BMW i4 qui fait évidemment la part belle à divers accents bleutés, le propre de la gamme BMW i. Côté carrosserie, on retrouve ici une teinte extérieure « Frozen Light Copper », réinterprétation de la couleur cuivrée de la BMW Vision iNEXT.

A noter que la section sonore de cette BMW i4 sera confiée à Hans Zimmer, qui sera chargé de déterminer « l’identité sonore » de ce nouveau modèle, et l’équipe a notamment travaillé les sons qui accompagnent l’ouverture des portes et le démarrage. Oui, oui !

C’est sur le site de production historique de BMW, à Munich, qu’est prévue la production de cette future BMW i4. Une production qui devrait démarrer en 2021. Le constructeur précise que 90 % des équipements de production existants dans l’atelier de tôlerie ont pu être adaptés pour être utilisés pour la production de la BMW i4. Les 10 % restants, notamment les machines nécessaires pour réaliser la structure arrière de la voiture, exigent l’installation de nouveaux équipements, soit un investissement de 200 millions d’euros.