Vidéo en ligne: Facebook a signé des accords avec plusieurs groupes de communication

Facebook qui a toujours cherché à se positionner dans le domaine de la vidéo, vient de passer la seconde et va se lancer dans la production de vidéos en ligne. Le réseau social a noué plusieurs partenariats importants et chercherait à en développer davantage pour rester concurrentiel face à des Snapchat, Twitter et Google toujours plus agressifs dans ce domaine.

Même si officiellement le réseau social n’a pas encore communiqué sur ces partenariats, plusieurs sources font état d’accords avec au moins Vox Media, BuzzFeed, TTN, ainsi que Group Nine Media, qui devraient alimenter un service de streaming vidéo sur la page. Facebook souhaite en effet disposer d’un service de streaming pour fournir des informations aux utilisateurs.

Facebook passerait à la vitesse supérieure dans la production de vidéo en ligne

D’après Reuters, Facebook plancherait sur deux types de formats, un court de 5 à 10 minutes qui serait élaboré par ses partenaires et que le réseau social pourrait payer entre 10000 et 35000 euros par épisode. Facebook se chargerait d’un format nettement plus long de 20 à 30 minutes qui lui coûterait environ 250000 euros par épidode. Les créateurs du contenu pourraient de cette manière toucher l’équivalent de 55% des revenus publicitaires.

Pour convaincre un maximum de créateurs de contenu à œuvrer avec lui, Facebook est donc relativement généreux, d’autant que la masse d’utilisateurs actifs est colossale. Il s’agit d’une sérieuse offensive contre les studios de YouTube notamment et Facebook va même plus loin dans ses partenariats, puisqu’il négocierait une période d’exclusivité sur le contenu, mais les partenaires pourraient les exploiter également sur leurs propres sites et même les revendre s’ils le souhaitent, puisqu’ils en garderaient la paternité.

Toutes ces informations sont de sources officieuses, il faut donc prendre avec prudence cette annonce, car pour l’instant aucune date de lancement d’un service de streaming maison n’a été évoquée par Facebook. Mais si c’est le cas, il est évident que l’univers de la production de vidéos va connaître une redoutable offensive et que tous les grands acteurs du web vont se livrer une guerre sans merci pour capter et conserver la plus forte audience.