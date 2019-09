Vivaldi sort enfin une version Android de son navigateur

Si vous êtes à la recherche d’une alternative aux navigateurs connus comme Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Google Chrome, alors vous pourriez être tenté par Vivaldi.

Chaque navigateur a une particularité et si Brave se positionne par exemple comme un anti-Google dans le monde de la publicité, Vivaldi veut vous donner plus de contrôle sur votre expérience de navigation grâce aux différentes customisations possibles. Des raccourcis permettent aussi d’accéder au contenu plus rapidement.

Vivaldi est disponible sur Windows depuis des années et maintenant, le navigateur a également une version mobile sur Android. En effet, le développeur de celui-ci vient d’annoncer la beta de Vivaldi pour Android. « Notre version Beta est empaquetée avec des fonctionnalités uniques et prêtes pour un usage quotidien. Récupérez-la dès aujourd’hui sur Google Play et faites-nous part de vos impressions ! », lit-on sur le site de Vivaldi.

Vivaldi fait ses débuts sur mobile

À l’instar de la version pour Windows, Vivaldi pour Android offre quelques fonctionnalités uniques et intéressantes (mais pas toutes les fonctionnalités de la version desktop). Ma préférée est la possibilité de capturer des pages web entières, mais pas seulement la zone visible sur l’écran.

Mais le plus important est que pour les utilisateurs de Vivaldi sur Windows, il sera maintenant possible d’utiliser un équivalent sur mobile qui pourra synchroniser les informations telles que les mots de passe, les signets, les notes, les onglets ouverts et plus encore.

« Le nouveau navigateur est une continuation de l’expérience de bureau de Vivaldi. Nous avons retenu les concepts de design sur toutes les plateformes, en mettant l’accent sur la facilité d’utilisation », explique Jon von Tetzchner, le CEO de Vivaldi. Pour rappel, ce dernier est l’un des co-fondateurs d’Opera Software.