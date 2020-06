VivaTech : une cinquième édition « plus forte » que jamais en juin 2021

L’édition 2020 du salon VivaTech, qui avait réuni l’année dernière plus de 120 000 visiteurs, qui devait se tenir du 11 au 13 juin, avait été annulée en avril dernier, la faute évidemment au coronavirus. Si, dans un premier temps, des solutions alternatives étaient envisagées, et notamment un éventuel report à l’automne, il faudra finalement patienter jusqu’à 2021 pour vivre cette cinquième édition du salon.

Un salon VivaTech plus fort en 2021

Aujourd’hui, les organisateurs sont on ne peut plus fiers d’annoncer que le salon VivaTech sera de retour à Paris les 17 et 18 juin 2021 pour les professionnels, et le 19 juin pour le public. Viva Technology promet que le format sera enrichi de nouvelles expériences virtuelles, toujours plus personnalisées et interactives, à vivre depuis les quatre coins du monde.

Dans un contexte de reprise économique, marqué par le besoin de relancer le business et de renouer avec le lien humain, l’objectif de ce salon VivaTech 2021 sera de rassembler tous ceux qui comptent dans l’écosystème pour continuer à innover et accélérer la contribution positive de la tech à l’économie et à la société.

Selon Julie Ranty, directrice générale de VivaTech : “Pour Maurice Lévy, Pierre Louette, co-présidents de VivaTech et moi même, la prochaine édition de VivaTech sera une formidable opportunité de mettre la puissance de l’innovation au service de nos sociétés pour les rendre plus inclusives et durables. Nous rassemblerons, sous des formats variés, les plus grands leaders de la tech, penseurs, grands groupes, startups et investisseurs pour tirer les enseignements de cette crise inédite, repenser nos modèles et innover collectivement, au service du bien commun.”

Malgré l’annulation de l’édition 2020, les challenges de collaboration entre startups et grands groupes pour cette année en cours ont été maintenus, permettant à plusieurs centaines de startups d’entrer en contact avec des clients et partenaires potentiels pour innover ensemble.