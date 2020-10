Vivo débarque en France avec le Vivo X51 : un smartphone avec gimbal intégré

Encore peu connu en France, Vivo compte 370 millions d’utilisateurs dans le monde. Issu du même groupe que realme, Oppo et OnePlus, le constructeur tire son épingle du jeu en misant sur sa totale indépendance (il dispose de ses propres bureaux de R&D et sites de production) ainsi que l’innovation.

Pour son arrivée dans l’Hexagone, Vivo lance donc le X51 (5G), son modèle le plus haut de gamme en Europe (une version Pro existe mais uniquement sur le marché asiatique). Outre son positionnement premium, le X51 (5G) se distingue par une technologie inédite sur le marché. Le module photo principal s’accompagne d’un gimbal (stabilisateur) miniaturisé (4,5 mm seulement) promettant une excellente qualité photo mais surtout des vidéos encore jamais vues sur smartphone.

Vivo X51 (5G), nouveau roi de la vidéo sur smartphone ?

Derrière son design léché (verre mat, certifié IP53), le X51 (5G) camoufle un condensé de technologie. Son module photo renferme pas moins de quatre capteurs dont un s’accompagne d’un gimbal apportant une stabilisation sur 5 axes. Pour y voir plus clair, voici la configuration complète de l’appareil photo :

un grand angle : objectif de 25 mm (f/1,6) : capteur Sony IMX598 personnalisé de 48 MP (1/2 » ; photosite de 0,8 μm) ; PDAF, OIS, Gimbal

objectif de 25 mm (f/1,6) : capteur Sony IMX598 personnalisé de 48 MP (1/2 » ; photosite de 0,8 μm) ; PDAF, OIS, Gimbal un ultra grand-angle : objectif de 15,7 mm (f/2,2) ; champ de vision de 120° ; capteur de 8 MP (1/4’’ ; photosite de 1,12 μm) ; autofocus, mode Super Macro jusqu’à 2,5 cm de distance

objectif de 15,7 mm (f/2,2) ; champ de vision de 120° ; capteur de 8 MP (1/4’’ ; photosite de 1,12 μm) ; autofocus, mode Super Macro jusqu’à 2,5 cm de distance un objectif dédié aux portraits : objectif de 50 mm (f/2,4) ; capteur de 13 MP (1/3’’ ; photosite 1,12 μm) ; autofocus ; zoom optique 2x

objectif de 50 mm (f/2,4) ; capteur de 13 MP (1/3’’ ; photosite 1,12 μm) ; autofocus ; zoom optique 2x un Hyper-zoom : objectif de 135 mm (f/3,4) ; capteur de 8 MP (1/4,4’’ ; photosite de 1,008 μm) ; autofocus, OIS, zoom optique 5x, zoom numérique 60x

Le Vivo X51 (5G) dispose donc de tout l’attirail pour proposer une expérience photo polyvalente. Aussi, le matériel embarqué promet de belles choses notamment pour les photos de nuit et la stabilisation vidéo (grâce au fameux gimbal). Comme ses concurrents, Vivo inclut tout un lot de fonctionnalités permettant de stimuler votre créativité.

Pas de puce haut de gamme

Pour contenir le prix final, Vivo a dû faire quelques concessions. Sous le capot, le X51 (5G) renferme une puce Snapdragon 765G milieu de gamme optimisée pour le gaming. Elle s’accompagne de 8 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go de stockage UFS 2.1. Côté logiciel, le constructeur mise sur Android 10 avec FunTouch OS 10 qui n’est rien d’autre qu’une version pure d’Android avec quelques applications maison.

Le tout est alimenté par une batterie de 4315 mAh compatible FlashCharge 2.0, la technologie de recharge rapide (33 W) de Vivo. Cette dernière promet une charge de 0 à 39% en 30 minutes et jusqu’à 100% en 1h08. Toujours dans l’optique de réduire les coûts, Vivo fait l’impasse sur la recharge sans fil.

Taillé pour le multimédia

Non content de proposer une technologie innovante, Vivo veut aussi faire de son X51 une référence pour les amateurs de multimédia. Ainsi, le constructeur met à profit son expertise dans le domaine de l’audio (son cœur de métier avant de débarquer sur le marché des smartphones) et intègre une puce Hi-Fi à son X51. Cerise sur le gâteau, le téléphone est compatible Hi-Res.

Ce matériel audio s’accompagne d’un écran AMOLED Full HD HDR 10+ de 6,56 pouces made in Samsung, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux de réponse de 180 Hz et un taux de contraste de 6 000 000:1. De quoi jouir d’une expérience multimédia aux petits oignons.

Prix et date de sortie du Vivo X51 (5G)

Le Vivo X51 (5G) est disponible en précommande du 21 au 30 octobre 2020 en un seul coloris (Alpha Grey) et une seule configuration (8/256 Go). Il est vendu au prix de 799 euros. En parallèle, Vivo a dévoilé d’autres modèles plus abordables pour couvrir tous les segments à l’approche des fêtes de fin d’année.