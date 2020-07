Vivo intègre sa charge rapide de 120W à sa marque iQOO, et compte s’étendre encore plus

Le mois dernier, le constructeur chinois Vivo présentait sa technologie Super FlashCharge de 120W capable de recharge une batterie de smartphone de 4000mAh en très peu de temps. Lors d’une récente conférence organisée en Chine, la marque de smartphone gaming iQOO a officialisé l’intégration de cette technologie à ses prochains produits.

Un extrait de l’événement, diffusé sur Weibo, révèle que ce processus permet de recharger complètement une batterie de 4 000 mAh en seulement 15 minutes. Une véritable prouesse technologique. Pour obtenir 50% de la batterie, il suffit de seulement 5 minutes. À ce jour, OPPO et Realme revendiquent être les constructeurs proposant le temps de charge le plus faible. Ce qui n’a rien d’étonnant quand nous savons que Vivo, OPPO, Realme, appartiennent tous à la société BBK Electronics.

Une production à grande échelle à venir.

Le smartphone sous la marque iQOO doté de cette technologie sera disponible dès le mois d’août. Par ailleurs, la société chinoise compte déployer son système à grande échelle en lançant une production en masse sans tarder.

L’annonce effectuée lors de cette conférence marque le début d’une nouvelle étape pour Vivo et ses cousins Oppo et Realme. Le temps de chargement devient un véritable argument de vente parfois même plus important que l’autonomie de la batterie.

En Europe, le constructeur le plus populaire à exceller sur ce point-là est OnePlus. Et sans grande surprise, l’enseigne chinoise appartient également à BBK Electronics. OnePlus qui d’ailleurs s’apprête à dévoiler son tout nouveau smartphone le 21 juillet prochain. Selon les premières informations il s’agira du OnePlus Nord et devrait être plus abordable que le OnePlus 8 tout en proposant des caractéristiques dignes des plus grands.

Comme Huawei par le passé, OnePlus s’est présenté comme un fabricant lowcost par rapport à la concurrence déjà établie, toutefois les deux constructeurs ont rapidement augmenté leurs grilles tarifaires. Avec le OnePlus Nord, la société compte reconquérir cette cible délaissée.