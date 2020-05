Vivo présente une vidéo de son X50 avec un capteur arrière très grand

Sur Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine, Vivo a commencé à teaser son prochain smartphone phare : le X50. Une première vidéo commerciale a été postée et montre parfaitement le module de capteurs photo arrière. On aperçoit, un objectif périscope, deux objectifs classiques, mais surtout un objectif beaucoup plus grand qui devrait servir de caméra principale.

Comme on peut le voir sur cette vidéo, ce fameux objectif a la faculté de pouvoir suivre les mouvements du smartphone en pivotant. Il semblerait donc que ce smartphone mise sur une qualité photo très haut de gamme en intégrant un véritable stabilisateur.

Dernièrement, Vivo a présenté un concept futuriste avec l’Apex 2020 (rien à voir avec le jeu vidéo). Avec son design borderless, écran incurvé à 120° et sa caméra frontale dissimulée sous l’écran, l’Apex 2020 reflète ce à quoi devrait ressembler les smartphones à l’avenir. Vivo aurait du présenter ce concept lors du MWC de Barcelone qui a été annulé à cause de la pandémie.

Ce concept futuriste n’a que deux caméras sur le dos : un capteur de 48 mégapixels et un autre de 16 mégapixels. Cependant, le capteur de 48 mégapixels utilise une solution de stabilisation « gimbal » dont l’angle de stabilisation serait étendu de 200 % par rapport aux stabilisations OIS qu’on trouve traditionnellement sur les smartphones.

Si l’Apex 2020 n’est qu’un prototype, le Vivo X50 pourrait être le premier smartphone commercialisé à embarquer quelques-unes de ces innovations. Il est également probable que le Vivo X50 embarque le nouveau capteur ISOCELL GN1 de Samsung. Un chef de produit travaillant pour le constructeur chinois a publié sur Weibo un article sur ce tout nouveau capteur. Ceci expliquerait donc la taille inhabituelle de ce capteur principal, puisque le GN1 est déjà grand et en plus de cela Vivo y a ajouté un système de stabilisation.

Vivo a prévu d’officialiser son X50 le 1er juin prochain.