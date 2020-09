Voici à quoi la puce U1 de l’Apple Watch Series 6 pourrait servir

Hier, lors de sa keynote virtuelle, Apple a finalement levé le voile sur sa nouvelle génération de montres connectées : l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE. Si la version SE se présente comme une alternative plus abordable, l’Apple Watch Series 6 inclut quant à elle pas mal de nouveautés intéressantes, dont une nouvelle fonctionnalité qui permet d’avoir le niveau d’oxygène dans le sang.

Mais en plus des fonctionnalités que la firme a évoquées lors de sa présentation, il y a également une petite nouveauté que celle-ci a « oublié » de mentionner : l’Apple Watch Series 6 est équipée d’une puce U1. Cette puce n’a pas été mentionnée, mais la présence de celle-ci est révélée par un visuel partagé par Apple lors de sa keynote.

Pour rappel, la puce U1 est un composant qu’Apple a introduit dans son écosystème avec l’iPhone 11 Pro. En substance, cette puce permet à un appareil de localiser très précisément un autre appareil à proximité.

L’Apple Watch se dote d’un nouveau sens

« La nouvelle puce U1 exploite la technologie Ultra Wideband (UWB) pour doter l’iPhone 11 Pro d’une capacité de perception de l’espace. Celui‑ci est ainsi en mesure de comprendre avec précision sa position par rapport aux autres appareils Apple équipés de la puce U14. Cela revient plus ou moins à doter l’iPhone d’un tout nouveau sens, ce qui ne manquera pas de lui ouvrir de nouvelles perspectives », peut-on lire sur la page d’Apple pour l’iPhone 11 Pro.

Désormais, l’Apple Watch est doté du même composant. Actuellement, la puce U1 sert principalement à rendre la fonctionnalité de partage AirDrop plus pratique. AirDrop donne la priorité à l’appareil vers lequel vous pointez votre iPhone lors d’un partage. Et on peut supposer que grâce à cette puce, l’Apple Watch bénéficiera aussi de cette même précision lors des connexions avec d’autres appareils.

Mais ce n’est pas tout. En effet, Apple certainement a déjà prévu d’autres usages de cette puce, comme la localisation d’objets. Grâce à la précision qu’offre celle-ci, les iPhone et les Apple Watch pourraient aussi vous aider à retrouver plus facilement vos clés, votre télécommande, votre portefeuille, etc.

Comment ? Actuellement, des rumeurs indiquent qu’Apple s’apprête à lancer un localisateur d’objets appelé AirTag. En substance, vous n’auriez qu’à attacher cette balise à vos objets pour que ceux-ci puissent être facilement retrouvés avec votre iPhone (ou votre Apple Watch ?).

Enfin, selon le site The Verge, la firme de Cupertino pourrait aussi utiliser la puce U1 pour améliorer sa fonctionnalité CarKey. Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, ce projet consiste à vous permettre d’utiliser les appareils d’Apple comme clés de voiture.

Plus d’informations lors de la présentation des nouveaux iPhone ?

En plus de l’Apple Watch, Apple a également levé le voile sur l’iPad de 8e génération et sur un nouvel iPad Air. En revanche, la firme de Cupertino n’a pas encore évoqué les nouveaux iPhone, qui arriveront en retard cette année. Apple avait déjà prévenu que cette année, ses nouveaux smartphones arriveraient en retard.

Néanmoins, Apple a dévoilé la puce A14 Bionic. Il s’agit du processeur du nouvel iPad Air. Mais celui-ci devrait également être utilisé par les nouveaux iPhone. Durant sa keynote, la firme de Cupertino a évoqué les performances exceptionnelles du nouveau composant, qui est le premier à utiliser la gravure à 5 nm.