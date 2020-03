Voici avec quoi le Huawei P40 Pro pourrait contrer le Samsung Galaxy S20 Ultra

Cette année, avec le Galaxy S20 Ultra, Samsung a mis le paquet en matière de vidéo et de photographie. Pour rappel, cet appareil a une caméra principale de 108 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et une caméra DepthVision. L’un des points forts de cet ultra haut de gamme de Samsung est son zoom, puisque l’appareil est capable de faire des agrandissements x100.

Mais si Samsung nous a impressionnés avec son S20 Ultra, il est possible que Huawei, qui était le leader de la photo et de la vidéo sur mobile en 2019, nous réserve également quelques bonnes surprises avec le P40 Pro qui devrait être présenté ce mois de mars.

Et en attendant l’officialisation de cet appareil, les rumeurs continuent de circuler sur la toile.

Cette semaine, le site TechRadar relaie l’une de ces rumeurs, publiée par le compte @RODENT950 sur Twitter, concernant les caméras que le P40 Pro pourrait avoir sur le dos.

Let's play some numbers

IMX700 52mp (Hexadeca Bayer) RYYB 1/1.28"

IMX650 40mp ultra wide Cine RGGB 1/1.5"

3x optical tele zoom

10x optical dual prism periscope zoom with 2P1G lenses

Time of flight sensor

LED light

Color temperature sensor

microphone#HuaweiP40Pro pic.twitter.com/hUTDjob5Qs

— Teme (特米) (@RODENT950) March 6, 2020