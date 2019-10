Voici ce que gagne Ronaldo avec Instagram (spoil : beaucoup plus que son salaire de footballeur)

Pour être star sur les réseaux sociaux, il vaut mieux d’abord être star tout court. Ce vieil adage né à l’épique époque des blogs garde toute sa pertinence à l’ère d’Instagram et des influenceurs professionnels.

Parmi les stars des réseaux sociaux, les footballeurs tiennent leur rang. Qu’ils soient simplement de bons éléments de leur championnat (de préférence en première division quand même) ou des méga-stars internationales, leurs abonnés se ramassent à la pelle, avec des chiffres qui feraient rêver n’importe-quel influenceur confirmé.

Mais il en est un qui occupe une place un peu à part. Car, outre le fait qu’il s’agit de l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, il est aussi à la tête du compte Instagram comptant le plus de followers au monde, toutes catégories confondues (et donc pas seulement dans le foot). Ce phénomène, c’est Christiano Ronaldo, et son profil Instagram aux 186 millions d’abonnés. Autant dire de l’or en barre pour les marques, qui se bousculent au portillon pour s’afficher sur la timeline du tueur des surfaces. Il faut dire que Ronaldo coche toutes les cases de l’influenceur parfait : outre ses performances hors du commun et son physique avantageux, le garçon – qui maitrise parfaitement Instagram et son story-telling – affiche une masse inégalée d’abonnés. Mais, surtout, il détient ce Graal que les marques aiment et recherchent le plus : la légitimité.

Ronaldo bien plus fort que Messi… sur Instagram

Résultat : un post sponsorisé sur le profil de Christiano se monnaierait en moyenne 875.000 euros. C’est certainement l’un des jobs les plus rentables du monde en termes de ratio temps/revenus. Beaucoup plus rentable que le football lui-même, qui nécessite entre le tiers et la moitié d’une vie à plein temps. Au total, le portugais aurait empoché en 2019 42,8 millions d’euros en publiant des posts sponsorisés sur Instagram. A titre de comparaison, sa rémunération annuelle à la Juventus de Turin est de 30 millions d’euros.

On sait que Ronaldo n’est pas peu fier de sa réussite, et qu’il lui serait même arrivé de chambrer des concurrents sur le terrain entre deux dribles en leur parlant de l’argent qu’il gagnait afin de les énerver un peu plus. Mais son autre motif de fierté est certainement d’écraser son éternel rival Léo Messi devant la planche à billets Instagram, puisque ce dernier n’aurait gagné que 20,9 millions sur la même période. Autant dire une misère. On notera quand même que le charisme peut rapporter autant qu’un bon pied droit, a fortiori pour un retraité, puisque David Beckham a encore accumulé 9,6 millions d’euros en 2019 avec ses gains sur Instagram, alors qu’il a mis fin à sa carrière de footballeur il y a plusieurs années.