Voici combien le Galaxy S20, le S20+ et le S20 Ultra pourraient coûter

En attendant la présentation officielle du Samsung Galaxy S20, du S20+ et du S20 Ultra qui se fera le 11 février, les fuites concernant ces trois nouveaux smartphones Samsung s’enchaînent sur la toile.

Par exemple, il y a une semaine, des photos présumées du Samsung Galaxy S20+ avaient fuité sur le compte Twitter @MaxWinebach et sur le site XDA.

Et aujourd’hui, @MaxWinebach revient avec de nouvelles informations sur ces les trois prochains haut de gamme de Samsung : les prix (en euro).

D’après un tweet récent de cette source, il faudrait s’attendre à un prix compris entre 900 euros et 1 000 euros pour le Galaxy S20 5G, un prix compris entre 1 050 et 1 100 euros pour le S20+ 5G et un prix de 1 300 euros pour le S20 Ultra.

Le prix du Galaxy Z Flip fuite également

Le compte indique aussi que le Galaxy Z Flip, le prochain smartphone pliable de Samsung, qui pourrait également être dévoilé le 11 février, pourrait coûter 1 400 euros. Cela corrobore d’autres rumeurs qui indiquaient que pour ce nouvel appareil à écran pliable (qui devrait être un smartphone à clapet), Samsung aurait choisi de faire des concessions au niveau de la fiche technique pour réduire les coûts. Ainsi, il faudrait s’attendre à un processeur Snapdragon conçu pour les haut de gamme de 2019 alors que le Snapdragon 865 est déjà disponible pour les appareils de 2020, ainsi qu’à des appareils photo moyens.

Samsung Galaxy S20 Ultra : le monstre coûterait donc 1 300 euros

D’après le tweet de @MaxWinebach, le Galaxy S20 Ultra coûterait donc moins cher qu’un iPhone 11 Pro Max avec 512 Go de stockage.

Pourtant, d’après les rumeurs, cette variante du Galaxy S20 pourrait être un véritable monstre, en termes de caractéristiques.

En effet, d’après un précédent tweet de @MaxWinebach, il faudrait s’attendre à un smartphone équipé d’une caméra principale de 108 mégapixels (avec un téléobjectif de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels), avec une mémoire RAM pouvant atteindre les 16 Go ainsi qu’une grande batterie de 5 000 mAh qui peut se charger à 100 % en 74 minutes grâce à la recharge rapide 45 W. Cependant, en attendant l’officialisation de ses nouveaux smartphones par Samsung, toutes les informations que nous partageons dans cet article ne sont encore que des rumeurs. De ce fait, les pincettes sont de rigueur.